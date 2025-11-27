Martin Brandenburger: Νέες επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ για τη Lidl Ελλάς

Όλα όσα αποκάλυψε ο επικεφαλής της αλυσίδας σε ειδική εκδήλωση.

Συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027 δρομολογεί η Lidl Ελλάς, εστιάζοντας στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων της, τα logistics, την τεχνολογία, καθώς και στην προώθηση της βιωσιμότητας.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Τρίτης ο CEO και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, ένα πολύ μεγάλο μέρος του επενδυτικού πλάνου θα αφορά στο δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας.

Έρχονται πέντε νέα καταστήματα το 2026

Έως το τέλος του χρόνου θα ανοίξει το νέο κατάστημα της αλυσίδας στο Μαρούσι, ενώ για το 2026 προγραμματίζεται η λειτουργία πέντε νέων σημείων πώλησης.

Ταυτόχρονα με το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης, η Lidl Ελλάς δρομολογεί και ένα εκτεταμένο πλάνο ανακαινίσεων των υφιστάμενων καταστημάτων. Τα δε καταστήματα που προετοιμάζονται για ανακαίνιση είναι στον Νέο Κόσμο, στον Εύοσμο, στην Κομοτηνή, στην Ιερισσό κ.α.

Προχωρά βάσει προγράμματος το κέντρο διανομής στην Ελευσίνα

Όπως επιβεβαίωσε ο Martin Brandenburger, προχωρούν κανονικά οι σχεδιασμοί της αλυσίδας για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια επένδυση αρχικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ. Το νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029, θα έχει έκταση 62.000 τμ. και θα δημιουργήσει περίπου 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένεται να υλοποιηθεί και ο εσωτερικός εκσυγχρονισμός του logistic center στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων της κεντρικής Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι με βάσει τις ανακοινώσεις του επικεφαλής της αλυσίδας, η Lidl Ελλάς διαθέτει σήμερα πέντε κέντρα διανομής, 231 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπου απασχολούνται 6.772 εργαζόμενοι, ενώ συνεργάζεται με 2.321 Έλληνες προμηθευτές.

Αυτόματα ταμεία σε όλα τα καταστήματα ως το τέλος του 2027

Στη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης, ο επικεφαλής της αλυσίδας αναφέρθηκε και στο φιλόδοξο σχέδιο τοποθέτησης αυτόματων ταμείων (self checkout) στα καταστήματά της. Όπως αποκάλυψε, ως τώρα έχουν τοποθετηθεί αυτόματα ταμεία σε περίπου 40 καταστήματα, ενώ ο στόχος για το 2026 προβλέπει self checkout ταμεία σε 120-130 σημεία πώλησης, ώστε στα τέλη του 2027 να έχουν εγκατασταθεί σε όλο το δίκτυο της αλυσίδας, σε μια αναλογία έξι περίπου self checkout ταμεία σε κάθε κατάστημα έναντι πέντε παραδοσιακών ταμείων.

Έρχεται redesign για τα non food τμήματα

Μέσα στο 2026 και δη από τον ερχόμενο Μάρτιο η αλυσίδα αναμένεται να προχωρήσει σε επανασχεδιασμό των τμημάτων της που δεν αφορούν στο τρόφιμο, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών.

Ειδικότερα, έρχεται αναβάθμιση των χώρων πώλησης προϊόντων που δεν ανήκουν στα είδη διατροφής, με στόχο τον σαφή διαχωρισμό τους ανά κατηγορία, ώστε να διευκολύνονται οι αγορές των καταναλωτών.

Τζίρος 527,6 εκατ. ευρώ από τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο Martin Brandenburger επικεντρώθηκε στη σημασία που έχει για την αλυσίδα η συνεργασία της με Έλληνες παραγωγούς αλλά και η προβολή των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως ο κύκλος εργασιών από τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ, αγγίζοντας χαρακτηριστικά τα 527,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 8% έναντι του 2023.

«Οι δυνατότητές μας εκτείνονται πολύ πιο πέρα από τα 231 καταστήματά μας στην Ελλάδα. Ανοίγουμε τις πόρτες μας σε περισσότερα από 12.000 καταστήματα παγκοσμίως», τόνισε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων μέσω του δικτύου της αλυσίδες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στα προϊόντα των θεματικών εβδομάδων με την επωνυμία Eridanous, τα προϊόντα σταθερής γκάμας και τέλος στα φρούτα και τα λαχανικά.

Η Lidl Ελλάς φιλοξενεί σήμερα πάνω από 15.500 διαφορετικά προϊόντα στα καταστήματά της στη χώρα μας και δη 15.682 διαφορετικά είδη.

Αντίστροφη μέτρηση για το Lidl House

Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής της αλυσίδας γνωστοποίησε την έναρξη λειτουργίας του Lidl House μέσα στους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς.

«Θα είναι ένας νέος χώρος, ένας ανοιχτός χώρος (open space) στην Αθήνα όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την ακριβή τοποθεσία του νέου εγχειρήματος.

«Είμαστε πάνω από 10% φθηνότεροι από τον ανταγωνισμό»

Κληθείς να σχολιάσει την πορεία διαμόρφωσης των τιμών στο ράφι των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ο Martin Brandenburger επικαλέστηκε πρόσφατη έρευνα της IWD,η οποία δείχνει ότι το καλάθι της Lidl με 44 βασικά προϊόντα αποδείχθηκε κατά 11,75% φθηνότερο έναντι των άλλων σούπερ μάρκετ. «Σε μια εποχή που οι τιμές ανεβαίνουν παντού, εμείς επιλέγουμε να μείνουμε σταθεροί. Από εσωτερικές έρευνες και δειγματοληψίες που διεξάγουμε, φαίνεται πως είμαστε γενικά πάνω από 10% φθηνότεροι από τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα», σημείωσε.

«Βy far ο δεύτερος παίκτης του κλάδου»

Σε άλλο σημείο της εκδήλωσης ο επικεφαλής της αλυσίδας επανέλαβε ότι βάσει κύκλου εργασιών η Lidl Ελλάς παραμένει στη δεύτερη θέση της κατάταξης των σούπερ μάρκετ, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως by far (κατά πολύ) αύξησε την απόστασή της από την αλυσίδα που βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Lidl Ελλάς, λόγω της εταιρικής της μορφής δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών της φέρεται να ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ το 2024. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει ο όμιλος Σκλαβενίτης με κύκλο εργασιών 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ενώ, όπως όλα δείχνουν, στην τρίτη θέση φιγουράρει η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος με κύκλο εργασιών ύψους 1,94 δισ. ευρώ πέρυσι.