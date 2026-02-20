Αγορές | Χρηματιστήριο

FTSE Russell: Στον Emerging Europe Large Cap οι Viohalco και CrediaBank - Αλλαγές για 9 ελληνικές μετοχές

Αλλαγές για 9 ελληνικές μετοχές, μετά την αναθεώρηση των δεικτών του FTSE Russell.

Στη σύνθεση του FTSE Emerging Europe Large Cap θα διαπραγματεύονται από το κλείσιμο των συναλλαγών της 20ης Μαρτίου οι μετοχές των Viohalco και CrediaBank, μετά την περιοδική αναθεώρηση των δεικτών του FTSE Russell.

Ταυτόχρονα, όπως ανακοίνωσε ο οίκος, στη σύνθεση του δείκτη Emerging Europe Small Cap θα συμπεριληφθούν από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές των Άβαξ και Qualco.

Τέσσερις ακόμα ελληνικοί τίτλοι θα ενταχθούν από 20/3 στον δείκτη Emerging Europe Micro Cap. Πρόκειται για τις μετοχές των Ίλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης και Real Consulting. Από τη σύνθεση του δείκτη θα αφαιρεθεί ο τίτλος της ΕΥΑΘ.

Αλλαγές που αφορούν ελληνικές μετοχές προκύπτουν και στους παρακάτω δείκτες:

  • Στη σύνθεση του FTSE All-World προστίθεται η CrediaBank
  • Στη σύνθεση του FTSE All-Cap προστίθενται οι CrediaBank, Άβαξ και Qualco
  • Στη σύνθεση του FTSE Total-Cap προστίθενται οι CrediaBank, Άβαξ, Ίλυδα, Mevaco, Παπουτσάνης, Qualco και Real Consulting, ενώ διαγράφεται η μετοχή της ΕΥΑΘ.

