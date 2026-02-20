Προχωρά η συνεργασία ΤΕΡΝΑ και UKRHYDROENERGO στην Ουκρανία - Η δήλωση Θεοχάρη

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, καθώς αφορά κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Με την διαδικτυακή παρουσία και παρέμβαση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στο Κίεβο, η υπογραφή Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της UKRHYDROENERGO.

Το Έγγραφο έρχεται σε συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας που υπεγράφη στις 14 Νοεμβρίου 2025 και θα επιτρέψει στην ελληνική εταιρεία την πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, καθώς αφορά κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Το Έγγραφο υπέγραψαν, από πλευράς ΤΕΡΝΑ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Εξωτερικού, Στάθης Νάτσης, και, από πλευράς UKRHYDROENERGO, ο CEO, Bohdan Sukhetskyi. Στην τελετή ήταν παρών και ο Υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Mykola Kolishnyk.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο εθνικό περίπτερο «Greece», της Enterprise Greece, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης κατασκευών και υποδομών «KyivBuild Ukraine 2026» στο Κίεβο.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που, μέσω αυτής της σημαντικής συμφωνίας, ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, ιδιαίτερα σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο όπως είναι ο τομέας της ενέργειας. Η υπογραφή του Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της UKRHYDROENERGO αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την ωρίμανση και ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στην υποστήριξη των υποδομών στην Ουκρανία» δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

«Η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα στην Ουκρανία και υποστηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειές της για ανασυγκρότηση και πρόοδο, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία. Η συνεργασία αυτή, πέρα από την οικονομική της σημασία, έχει και έναν στρατηγικό χαρακτήρα για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών και την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην περιοχή» πρόσθεσε.