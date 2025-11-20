Σκλαβενίτης: Πάει για το 2027 το Food Hall στον Ρέντη – Τι θα περιλαμβάνει

Πού κοιτάζει εξαγορές ο leader του κλάδου και τι σχεδιάζει για την αλυσίδα «Σπιτική Κουζίνα».

Σε φάση κατασκευής βρίσκεται το Food Hall στον Ρέντη, το φιλόδοξο project του ομίλου Σκλαβενίτης που αφορά σε έναν πολυχώρο γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια, προκειμένου να είναι έτοιμο να λειτουργήσει στις αρχές του 2027.

Το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού), θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. και θα δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρόφιμο θα είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» του πολυχώρου. Θα υπάρχει μια υπεραγορά τροφίμων και περίπου 20 εστιατόρια γύρω γύρω, αλλά και ένα πρωτοποριακό project που θα αφορά στη στήριξη των μικρών παραγωγών.

«Θα έχουμε μία αγορά μικρών παραγωγών. Θα υπάρχουν 8-10 περίπτερα τα οποία θα τα παρέχουμε δωρεάν σε μικρούς παραγωγούς που θα φέρνουν τα προϊόντα τους να τα εκθέσουν πρώτη φορά εκεί για να δουν και την απήχηση στον κόσμο. Όταν θα πετυχαίνει αυτό το προϊόν θα είναι ένα καλό τεστ για να έρχεται μετά στα ράφια των καταστημάτων μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Σκλαβενίτης. Μια ελληνική εταιρεία πρέπει να υποστηρίξει την ελληνική παραγωγή», τονίζουν χαρακτηριστικά πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Σπιτική Κουζίνα

Αναφορικά δε με την αλυσίδα μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε το περασμένο καλοκαίρι, ο όμιλος Σκλαβενίτης εξετάζει το νέο concept που θα υιοθετήσει.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το δίκτυο των 20 και πλέον καταστημάτων της αλυσίδας έκλεισε στις 31 Οκτωβρίου προκειμένου να αναζητηθεί το νέο concept λειτουργίας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα πρώτα πιλοτικά καταστήματα θα κάνουν την εμφάνισή τους στη λιανική μέσα στο 2026, ενώ όπως όλα δείχνουν το brand Σπιτική Κουζίνα δεν θα διατηρηθεί στη νέα εποχή, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί κάτι περαιτέρω.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η απόφαση της Σκλαβενίτης να αποκτήσει την αλυσίδα δεν συνιστά μια τυχαία επιχειρηματική κίνηση. Αντίθετα μάλιστα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής την οποία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Σκλαβενίτης με έμφαση στο μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό, το οποίο προσφέρει μέσω του δικτύου καταστημάτων του. Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο market leader της αγοράς «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού.

Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project. Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής κατασκευάζει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος. Με το που αποκτήθηκε δε από τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας η «ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων.

Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2026.

Πού «κοιτάζει» εξαγορές

Την ίδια ώρα, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, ανοιχτές παραμένουν πάντοτε οι «κεραίες» του λιανεμπορικού ομίλου για επέκταση σε νέες αγορές, μέσω ενδεχόμενων εξαγορών.

«Το ενδεχόμενο επέκτασης της Σκλαβενίτης εκτός Ελλάδας βρίσκεται σε επίπεδο μελέτης. Μελέτη σημαίνει ότι για τα επόμενα δύο χρόνια δεν συζητάμε κάτι πρακτικό. Άλλωστε πρέπει να ολοκληρωθεί και ένας μεγάλος κύκλος επενδύσεων που γίνονται, τώρα δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Αν θέλεις να προετοιμαστείς για κάτι σοβαρό πρέπει να το μελετήσεις πάρα πολύ καλά», τόνιζαν οι ίδιες πηγές, επιβεβαιώνοντας πως μελετάται η αγορά της Πολωνίας, ενώ αξιολογείται παράλληλα και το πρόσφατο βήμα στην Κύπρο.

«Μπορεί στο μεσοδιάστημα να προστεθεί κάτι που να μας φανεί ελκυστικό. Ωστόσο, απέχουμε πάρα πολύ από το να πούμε ότι θα γίνει κάτι», σημείωναν οι ίδιες πηγές.