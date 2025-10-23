Σκλαβενίτης: Νέο κατάστημα στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων και «ανοιχτές κεραίες» για διεθνή επέκταση

Πρόκειται για το 12ο κατάστημα της αλυσίδας στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Ο όμιλος ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική επικράτεια, «κοιτάζοντας» ταυτόχρονα και το εξωτερικό.

Πιστός στο αναπτυξιακό του πλάνο παραμένει ο όμιλος Σκλαβενίτης, συνεχίζοντας την επέκτασή του στην ελληνική επικράτεια.

Ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με πωλήσεις ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024 συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για επέκταση του δικτύου καταστημάτων του, ενισχύοντας έτι περαιτέρω την παρουσία του σε κάθε γωνιά της χώρας.

Νέο κατάστημα στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων

Το πλέον πρόσφατο «βήμα» του ομίλου Σκλαβενίτης αφορά στην έναρξη λειτουργίας νέου καταστήματος στο Παραλίμνιο Ιωαννίνων και δη επί της Λεωφόρου Γεωργίου Γεννηματά 51, εντός του εμπορικού κέντρου «The Lake Center».

Το νέο κατάστημα έχει εκθεσιακούς χώρους 1.100 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 64 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, ενώ πρόκειται για το 12ο κατάστημα που λειτουργεί στην περιοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της Σκλαβενίτης στα Ιωάννινα.

«Ανοιχτές κεραίες» για το εξωτερικό

Την ίδια ώρα, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr από τα τέλη του 2024, ανοιχτές παραμένουν πάντοτε οι «κεραίες» του λιανεμπορικού ομίλου για επέκταση σε νέες αγορές, μέσω ενδεχόμενων εξαγορών.

Για τον όμιλο Σκλαβενίτης, οι αγορές της Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον και για αυτό τον λόγο έχουν μελετηθεί. Κυρίως δε αγορές μεγαλύτερες από εκείνες που ήδη δραστηριοποιείται ο όμιλος. Η φημολογία άλλωστε για πιθανή επέκταση του ομίλου στην αγορά της Πολωνίας κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Προς αυτή την κατεύθυνση μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η ένταξη του Νίκου Τσακαλάκη στον όμιλο Σκλαβενίτης και δη στη θέση του Managing Director Global Operations. Πρόκειται για μια θέση μεγάλης σημασίας, η οποία επιβεβαιώνει έτι περαιτέρω τις διεθνείς βλέψεις του ομίλου.

Ο Νίκος Τσακαλάκης που βρίσκεται σε αυτή τη θέση εδώ και πέντε περίπου μήνες, όπως προκύπτει από τις δικές του ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα καταξιωμένο στέλεχος, με εμπειρία άνω των 20 χρόνων σε μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών ειδών και με θητεία σε κρίσιμες αγορές όπως η Νότια και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και η Νότιος Κορέα.

Να σημειωθεί δε ότι ο κ. Τσακαλάκης θεωρείται απόλυτος γνώστης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών της Ευρώπης, αφού από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως και τον Ιανουάριο του 2025 κατείχε τη θέση του Regional General Manager στη Reckitt, έχοντας υπό την ευθύνη του τις αγορές της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας και της Ουκρανίας.

Η ένταξή του στη Reckitt έγινε το 2018, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από κρίσιμα πόστα σε εταιρείες όπως η Beiersdorf, η Coca-Cola HBC, η Henkel, η KPMG κ.α.

Οι πωλήσεις - ρεκόρ του 2024 και το πρόστιμο

Ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου όταν έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 1.440.000 ευρώ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης», για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν ελέγχου που διατάχθηκε το καλοκαίρι του 2025. Η εν λόγω ανακοίνωση προκάλεσε αίσθηση στην αγορά, καθώς πρόκειται για το πρώτο πρόστιμο που επιβάλλεται στον leader της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου, αλλά και δυσαρέσκεια στον ίδιο τον όμιλο, με πηγές της εταιρείας να σχολιάζουν τότε πως ο όμιλος Σκλαβενίτης «εδώ και χρόνια έχει αποδείξει πως ο σεβασμός προς τον καταναλωτή είναι η βασική του προτεραιότητα». Δυσαρέσκεια μάλιστα που φαίνεται να έφτασε μέχρι και τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου, τα οποία ανέβηκε πρόσφατα η διοίκηση του ομίλου Σκλαβενίτης, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητήσουν, σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, για θέματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία και τη διαφάνεια της αγοράς.

Η Σκλαβενίτης άλλωστε έχει χαρακτηρίσει «παράλογο και πρωτοφανές» το πρόστιμο των 1,44 εκατ. ευρώ, δηλώνοντας πως δεν έχει παραβεί τον νόμο, δεν έχει κάνει καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών, αλλά και πως θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και την απαλλαγή της από το πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η ΔΙΜΕΑ επικαλέστηκε παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας μετά από έλεγχο σε 36 ταμπελάκια τιμών.

Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων έκλεισε την περυσινή χρονιά με θετικό πρόσημο. Το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,56 δισ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 5,15 δισ. ευρώ στη χρήση 2023. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,43 δισ. ευρώ από 1,34 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται στα επίπεδα των 374,62 εκατ. ευρώ. Η δε τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε καθαρά κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ και δη 108,65 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών ύψους 96,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα εν λόγω αποτελέσματα αφορούν στον όμιλο Σκλαβενίτη (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart).

Τα θετικά αποτελέσματα αποδίδονται στην αύξηση κατά 7,3% του αριθμού των πελατών που εξυπηρετήθηκαν από τα καταστήματα του ομίλου, καθώς το 2023 ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 664.000, ενώ το 2024 ανήλθε σε 712.000 πελάτες ανά ημέρα.

Οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα 178 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 539, έναντι 525 το 2023. Στις 31/12/2024 οι εργαζόμενοι του ομίλου ήταν 39.835 (έναντι 36.766 εργαζομένων το 2023), ενώ σήμερα είναι 41.633.

Για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, το 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 4,65 δισ. ευρώ έναντι 4,31 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Οι τόκοι και η αποπληρωμή δανειακών κεφαλαίων τακτής λήξης ανήλθαν σε 110 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 89,7 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 1,93% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 154 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός καταστημάτων ήταν 457, έναντι 454 το 2023, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών ήταν 638.000 έναντι 593.000 πελατών το 2023. Στις 31/12/2024 οι εργαζόμενοι ήταν 33.957, έναντι 31.863 Εργαζομένων το 2023, ενώ σήμερα είναι 35.244.

Να σημειωθεί εδώ ότι το 2024 η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης προχώρησε στη δημιουργία 2.094 νέων θέσεων εργασίας.

Οι mega επενδύσεις

Το 2024, η επιχείρηση υλοποίησε επενδύσεις με κύρια έργα την ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων της, μέσω της ίδρυσης δύο καταστημάτων στη Ρόδο και ενός καταστήματος στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, την ανακαίνιση 21 καταστημάτων και μετεγκατάσταση του Καταστήματος στη Σούδα Χανίων σε ιδιόκτητο νεόδμητο κτήριο, την επέκταση του ηλεκτρονικού καταστήματος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ eMarket στην πόλη των Ιωαννίνων, καθώς και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε καταστήματα και λοιπές εγκαταστάσεις.

Το 2025, προχώρησε στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της, με την ίδρυση δύο νέων καταστημάτων στην Πάτμο και το Κρανίδι, ενώ τον Ιούνιο άρχισε τη λειτουργία του το νέο Κέντρο Διανομής Ξηρού Φορτίου συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ. στη Φούσα Ασπροπύργου. Στο ίδιο πλαίσιο, τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών e-commerce, πρόκειται να ιδρυθεί ένα νέο κέντρο διανομής παραγγελιών eMarket στα Σπάτα.

Επιπλέον, έως το τέλος του 2025 έχει προγραμματιστεί η ανακαίνιση συνολικά 30 καταστημάτων.

Όσον αφορά στις επερχόμενες επενδύσεις σε υποδομές και έργα, το πλάνο της επιχείρησης για το διάστημα 2026-2027 προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ και επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

- Ανέγερση ενός νέου Κέντρου Διανομής Προϊόντων Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας, 45.000 τ.μ., στη Φούσα, παραπλεύρως του Κέντρου Διανομής Ξηρού Φορτίου. Το νέο Κέντρο Διανομής αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του εντός του 2027.

- Τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων πώλησης (ταμπελάκια τιμών) στα καταστήματα.

- Ίδρυση 15 καταστημάτων και ανακαινίσεις 60 καταστημάτων.

- Δημιουργία του μεγαλύτερου FoodHall στην Ελλάδα, ενός πολυχώρου γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλη την οικογένεια. Ειδικότερα, το The FoodHall θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της ΠΙΤΣΟΣ στον Ρέντη (πλησίον συμβολής των Λεωφόρων Πέτρου Ράλλη και Κηφισού) και θα διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 50.000 τ.μ. Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και θα αποτελεί ορόσημο για την Αττική και την Ελλάδα, καθώς αναμένεται να δέχεται πάνω από 20.000 Έλληνες και ξένους επισκέπτες καθημερινά. Το ύψος της επένδυσης θα ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν πάνω από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.