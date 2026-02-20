Νέο ρεκόρ στις ευρωαγορές με αμερικανικό «αέρα»

Δεύτερο ιστορικό υψηλό στην εβδομάδα για τις ευρωαγορές. Η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τους δασμούς στις ΗΠΑ, τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Nέο ιστορικό υψηλό κατεγράφη στις ευρωαγορές την Παρασκευή, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μπλοκάρουν τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ ενώ η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όπως τόνισε ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, καθώς τα πιθανά refunds από τις χώρες που επλήγησαν ενδέχεται να ξεπεράσουν μέχρι και τα 175 δισ. δολάρια.

«Οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Για αυτό εξακολουθούμε να τασσόμαστε υπέρ των χαμηλών δασμών και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι traders επικεντρώνουν την προσοχή τους στα εταιρικά κέρδη αλλά και τα μάκρο στοιχεία από τις οικονομίες των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου και κυρίως τον PMI Ευρωζώνης.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σκαρφάλωσε 0,84% στις 630,56 μονάδες, ξεπερνώντας ιστορικό υψηλό που σημείωσε την Τετάρτη, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του από τις αρχές Ιανουαρίου (+2,08%), ενώ ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 1,21% στις 6.132 μονάδες με τους επενδυτές να αισθάνονται ικανοποιημένοι από τα βελτιωμένα ετήσια guidance που ανακοίνωσαν στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες, βάζοντας προς το παρόν σε δεύτερη μοίρα τις ανησυχίες τους για υψηλές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,87% στις 25.260 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αναρριχήθηκε 1,39% στις 8.515 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ισχυροποιήθηκε 0,56% στις 10.686 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 1,48% στις 46.472 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,81% στις 18.164 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Anglo American πήρε 1,09% μετά την είδηση πως τα έσοδα για ολόκληρο το 2025 αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση στα 18,5 δισ. δολάρια. Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2% στα 6,5 δισ. δολάρια, ενώ η ζημία ανά μετοχή έφτασε τα 3,30 δολάρια. Την ίδια ώρα, ωστόσο ανακοίνωσε ζημίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια ακόμη ακόμη υποτίμηση της δραστηριότητας της στα διαμάντια, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο σύνθετος δείκτης αυξήθηκε στις 51,9 μονάδες τον Φεβρουάριο από 51,3 μονάδες τον Ιανουάριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. H μέτρηση σηματοδοτεί τον 14ο συνεχόμενο μήνα επέκτασης, ξεπερνώντας τις προσδοκίες σε δημοσκόπηση του Reuters που έκανε λόγο για πιο μέτρια άνοδο στις 51,5 μονάδες. Ο PMI μεταποίησης εκτινάχθηκε σε υψηλό 44 μηνών αφού αυξήθηκε στο 50,8 από 49,5 τον Ιανουάριο, ενώ ο PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες ενισχύθηκε οριακά αλλά σε υψηλό δύο μηνών στο 51,8 μονάδες από 51,6 μονάδες.

Από το πεδίο των οικονομικών δεδομένων, ξεχωρίζουν οι λιανικές πωλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 1,8% τον Ιανουάριο του 2026, από 0,4% τον Δεκέμβριο του 2025, υποδεικνύοντας μια άνοδο της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση.