Συναγερμός στο Παρίσι: Aπειλητικά emails για βόμβες - Εκκενώνονται κτίρια

Αντίστοιχη κινητοποίηση και στο κτίριο επιστημών του Πανεπιστημίου (Sciences Po), όπου φοιτητές και προσωπικό απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες.

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι καθώς οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση εμβληματικών κτιρίων και πολυσύχναστων σημείων.

Η απόφαση ελήφθη μετά από μια μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προειδοποιούσαν για την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορες τοποθεσίες της πόλης.

Η αστυνομία έδωσε εντολή να αδειάσουν ο σιδηροδρομικός σταθμός και ο Πύργος Μοντπαρνάς, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις ειδικές μονάδες. Το Μοντπαρνάς είναι ένας πύργος 56 ορόφων απο το οποίο οι τουρίστες βλέπουν την πόλη του Παρισίου.

Αντίστοιχη κινητοποίηση και στο κτίριο επιστημών του Πανεπιστημίου (Sciences Po), όπου φοιτητές και προσωπικό απομακρύνθηκαν από τις αίθουσες.

Ο Πύργος του Άιφελ παραμένει προς το παρόν σε λειτουργία ενώ οι έρευνες των αρχών εστιάζουν πλέον στην προέλευση των e-mails, καθώς το Παρίσι βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε αυξημένη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών.

