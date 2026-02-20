Παπαθανάσης: Νέες δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων με πόρους ΕΣΠΑ

Επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Λάρισας και του Κέντρου Νεότητας Άνω Λιοσίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.433.046 ευρώ.

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», οι επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Λάρισας και του Κέντρου Νεότητας Άνω Λιοσίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.433.046 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η δράση ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Λάρισας, με στόχο την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας, περιλαμβάνει: αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομονώσεις και στεγανοποίηση στέγης, ανακαίνιση και αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, εγκατάσταση συστήματος VRF Inverter, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης καταναλώσεων, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται στα 1.977.170 ευρώ. Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Λάρισας.

Η δράση ενεργειακής αναβάθμισης Κέντρου Νεότητας Άνω Λιοσίων, υπό το πρίσμα του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία συνθηκών άνεσης στον εσωτερικό χώρο και στην εξοικονόμηση ενέργειας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: θερμοϋγρομόνωση δώματος, θερμομόνωση των κατακόρυφων εξωτερικών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση υάλινης οροφής αιθρίου και κουφωμάτων με νέα, παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης - ψύξης - αερισμού και στο σύστημα φωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 1.455.876 ευρώ και δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Φυλής.