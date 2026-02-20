Ξύπνησαν οι αγοραστές στη Wall Street - Πολυτάραχη εβδομάδα με «πράσινο» χρώμα

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones κέρδισε 0,3%, ο S&P 500 ενισχύθηκε σημαντικά με άνοδο 1,2% και ο Nasdaq τερμάτισε ένα σερί πέντε εβδομάδων απωλειών, με άλμα 1,5%.

Εβδομάδα κερδών αποδείχθηκε η τρέχουσα για την Wall Street με τους δείκτες να «πρασινίζουν» την Παρασκευή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ενδεχομένως να παράσχει ανακούφιση σε εταιρείες που επιβαρύνονται από το υψηλότερο κόστος και να μετριάσει την ανησυχία για τον άκαμπτο πληθωρισμό που εξακολουθεί να μαστίζει την οικονομία των ΗΠΑ.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones κέρδισε 0,3%, ο S&P 500 ενισχύθηκε σημαντικά με άνοδο 1,2% και ο Nasdaq τερμάτισε ένα σερί πέντε εβδομάδων απωλειών, με άλμα 1,5%. Την Παρασκευή, o Dow Jones κατέγραψε κέρδη 0,47% στις 49.625 μονάδες, ο S&P 500 σκαρφάλωσε 0,68% στις 6.909 μονάδες και ο Nasdaq αναρριχήθηκε 0,90% στις 22.886 μονάδες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος της σαρωτικής δασμολογικής πολιτικής του Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Δυνάμεων, με την πλειοψηφία (6-3) να αποφασίζει ότι ο νόμος αυτός «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς». Σε απάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει έναν νέο «παγκόσμιο δασμό» 10%.

«Τώρα θα πάω σε διαφορετική κατεύθυνση, πιθανώς στην κατεύθυνση που θα έπρεπε να είχα ακολουθήσει την πρώτη φορά», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. «Θα ακολουθήσω τον δρόμο που θα μπορούσα να είχα ακολουθήσει αρχικά, κάτι που είναι ακόμη ισχυρότερο από την αρχική μας επιλογή».

Η μετοχή της Amazon, μέλους των «Mag 7» που προμηθεύεται έως και 70% των προϊόντων της από την Κίνα, που έχει ήδη αρχίσει να βλέπει τους δασμούς να επηρεάζουν την τιμή ορισμένων προϊόντων ισχυροποιήθηκε 2,59% μετά την δικαστική απόφαση. Άλλες επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από το «μπλόκο», όπως η Home Depot και η Five Below είδαν τους τίτλους τους στα «πράσινα» με +0,97% και +1,91% αντίστοιχα.

«Στην περίπτωση της Amazon συγκεκριμένα, πολλά από τα προϊόντα της εισάγονται από την Κίνα, επομένως οι δασμοί θα αυξήσουν τις τιμές για τους πελάτες, και όταν οι τιμές αυξάνονται, οι άνθρωποι αγοράζουν λιγότερα από αυτά τα πράγματα», υπογράμμισε ο Τζεντ Ελερμπρόεκ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Το ότι δεν αντιμετωπίζουμε πλέον αυτό το πρόβλημα είναι η πηγή ενθουσιασμού, νομίζω» πρόσθεσε.

«Τώρα τα δικαστήρια θα πρέπει να καταλάβουν τι θα συμβεί σε όσους πλήρωσαν τους δασμούς και στην κυβέρνηση που καταβάλλει μεγάλες επιστροφές χρημάτων», εξήγησε ο Μάικλ Μπρένερ, ανώτερος αναλυτής έρευνας και στρατηγικός αναλυτής κατανομής assets της FBB Capital Partners. «Αν το τοπίο ξεκαθαριστεί, θα μιλάμε για μια μορφή οικονομικού κινήτρου» συμπλήρωσε.

Στο μέτωπο των μάκρο, οι επενδυτές υιοθετούν απαισιόδοξη νότα για την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ, καθώς το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο μόλις κατά 1,4% για το τέταρτο τρίμηνο, πολύ χαμηλότερα από το ράλι 2,5% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Υπενθυμίζεται πως η αμερικανική ανάπτυξη έτρεξε με ρυθμό 4,4% στο τρίτο τρίμηνο.

Tαυτόχρονα, ο πληθωρισμός έδειξε κολλώδη και επίμονα χαρακτηριστικά τον Δεκέμβριο με άνοδο 2,9%, με τη Fed να έχει να κάνει αρκετή δουλειά για να επαναφέρει την κρίση του κόστους ζωής στα προ-πανδημίας χαμηλά επίπεδα. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αναρριχήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση (από 2,8% τον Νοέμβριο). Η Fed προσπαθεί εδώ και μερικά χρόνια να φέρει τον ρυθμό πληθωρισμού στο 2%.

Ο δομικός πληθωρισμός ή «πυρήνας» (core PCE), που δεν περιλαμβάνει τις περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια, επιταχύνθηκε 3% σε ετήσια βάση σε υψηλό σχεδόν έτους και κατά 0,4% τον Δεκέμβριο (από 2,8% τον Νοέμβριο) ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της FOMC διχάζονται μεταξύ στήριξης της αγοράς εργασίας και καλυτέρευσης του ΔΤΚ.