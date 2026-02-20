Η Σουηδία θα αναπτύξει μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στη γλώσσα της

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) τροφοδοτούν τα προγράμματα που προσομοιώνουν την ανθρώπινη συνομιλία, όπως τα ChatGPT της OpenAI ή το Gemini της Google.

Η Σουηδία θα αναπτύξει το δικό της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στη σουηδική γλώσσα, βασιζόμενη στις δυνατότητες των σουηδικών εταιριών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Η κυβέρνηση υιοθέτησε μια σουηδική στρατηγική όσον αφορά την ΤΝ, σημαντικό στοιχείο της οποίας είναι ότι η Σουηδία χρειάζεται μια ΤΝ υψηλής ποιότητας στα σουηδικά» είπε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Για να γίνει αυτό απαιτείται ένα μοντέλο υψηλής ποιότητας στη σουηδική γλώσσα», σημείωσε.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) τροφοδοτούν τα προγράμματα που προσομοιώνουν την ανθρώπινη συνομιλία, όπως τα ChatGPT της OpenAI ή το Gemini της Google.

«Αυτά τα γλωσσικά μοντέλα δεν περιορίζονται στη μετάφραση λέξεων, είναι επίσης φορείς ιστορίας, πολιτισμού, παραδόσεων, αξιών, όλων των στοιχείων που στηρίζονται σε μια γλώσσα», είπε ο Κρίστερσον. Όταν χρησιμοποιούνται διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται, ιεραρχούνται με μεταδίδονται οι πληροφορίες, συνέχισε, εκτιμώντας ότι ένα μοντέλο που θα έχει αναπτυχθεί στη Σουηδία θα αποτελούσε «στρατηγική δυνατότητα» για την ανάπτυξη της ΤΝ στη χώρα.

Εκπρόσωποι του κόσμου των επιχειρήσεων, συγγραφείς και εκδότες, όμιλοι μέσων ενημέρωσης, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για το θέμα θα συνεργαστούν σε αυτό το σχέδιο.

Η Σάρα Μάζουρ, διευθύντρια του Ιδρύματος Κνουτ και Άλις Βαλενμπεργκ, που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), που ξεκίνησε το 2015, είπε ότι το μοντέλο θα βασίζεται σε άλλα, ήδη διαθέσιμα μοντέλα. Το έργο θα ξεκινήσει αμέσως και η «εκπαίδευση» του μοντέλου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, πρόσθεσε.

Η Μάζουρ είπε ότι συγγραφείς, εκδότες και ενημερωτικά μέσα συμφώνησαν να παράσχουν «δεδομένα εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που θα έχουν περάσει από επιμέλεια και αντικατοπτρίζουν τις σουηδικές αξίες».

«Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα γλωσσικό μοντέλο που όχι μόνο θα μιλά και θα γράφει σουηδικά αλλά θα καταλαβαίνει επίσης το σουηδικό πλαίσιο και θα μπορεί να επικοινωνεί σε αυτή τη βάση», είπε στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ