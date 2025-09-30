Πώς προχωρά η «συνταγή Λαβίδα» για τον πλήρη μετασχηματισμό της ΑΒ Βασιλόπουλος

Τα ορόσημα του 2024 και τα σχέδια του 2025 για την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ανεβάζει «ταχύτητα» το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, με την αλυσίδα να δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών, καθώς και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά με σαφή προσανατολισμό στην επέκταση του fast delivery και της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, στην περαιτέρω ανάπτυξη του e-commerce, στην επέκταση του δικτύου franchise καθώς και σε νέες τεχνολογίες.

Στα 1,94 δισ. ευρώ ο τζίρος του 2024

Στη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών της αλυσίδας διαμορφώθηκε στα 1,94 δισ. ευρώ από 1,97 δισ. ευρώ το 2023, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων.

Σύμφωνα με τον brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκο Λαβίδα «όταν ένα εταιρικό κατάστημα μετατρέπεται σε franchise, μέρος του τζίρου χάνεται, διότι δεν μετράνε πλέον οι πωλήσεις προς τον καταναλωτή αλλά οι πωλήσεις προς τον επαγγελματία και έτσι δημιουργείται ένα κενό 25% που οδηγεί σε απώλεια τζίρου».

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν, φτάνοντας στα 13,8 εκατ. ευρώ από 6,4 εκατ. ευρώ το 2023, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 68,7 εκατ. ευρώ από 59,6 εκατ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 26,7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, για μια ακόμη χρονιά η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε ζημιές, με την ΑΒ Βασιλόπουλος να ποντάρει στην επιστροφή της στην κερδοφορία εντός της διετίας 2026-2027. Ωστόσο, το 2024 οι ζημιές περιορίστηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 19,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα καταστήματα

Κεντρικός πυλώνας του πλάνου μετασχηματισμού της αλυσίδας είναι η στοχευμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, είτε με νέα ανοίγματα, είτε με μετατροπή αρκετών εταιρικών σε καταστήματα που λειτουργούν μέσα από το μοντέλο franchising.

Ειδικότερα, το 2024 η αλυσίδα αριθμούσε 624 σημεία εκ των οποίων 331 franchise, 279 εταιρικά και 14 χονδρική (ΕΝΑ Cash & Carry), ενώ έως τώρα το 2025, το δίκτυο έχει αυξηθεί σε 652 σημεία πώλησης ως εξής: 254 εταιρικά καταστήματα, 384 franchise και 14 χονδρική. Έως το τέλος του 2025 το δίκτυο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 670 καταστήματα.

Στόχος είναι, δε, στο τέλος του 2028, η ΑΒ Βασιλόπουλος να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα.

Σημείο αιχμής η ιδιωτική ετικέτα

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η ιδιωτική ετικέτα παραμένει στρατηγικός μοχλός αξίας, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της στο 40% μέσα στην επόμενη πενταετία, καθώς και την εισαγωγή 450 νέων προϊόντων και 1.000 κωδικών έως το 2027.

«Στόχος είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κεφάλαιο για να επενδύσουμε εκ νέου στις τιμές που είναι και το ζητούμενο», σημείωσε χθες κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της αλυσίδας ο κ. Λαβίδας. Το 2024 η ΑΒ Βασιλόπουλος επένδυσε στις προωθητικές ενέργειες 240 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 250 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις στην αυτοματοποίηση

Ταυτόχρονα, την περασμένη χρονιά προχώρησε σε αυτοματοποιήσεις που αναβαθμίζουν την αγοραστική εμπειρία των πελατών της, ενώ παράλληλα ενισχύουν και την παραγωγικότητα των ανθρώπων της. Τα ταμεία αυτόματης εξυπηρέτησης επεκτάθηκαν στο 70% του δικτύου εταιρικών καταστημάτων, ενώ οι ηλεκτρονικές ετικέτες τιμών (ESLs) εγκαταστάθηκαν σε 190 καταστήματα.

Κατά το 2024, η εταιρεία επιτάχυνε στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογία, e-commerce και fast delivery, αναβαθμίζοντας την omnichannel εμπειρία.

«Έκλεισε» η απόκτηση της Πτολεμαΐς

Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε ο κ. Λαβίδας, υπογράφηκε η συμφωνία για την εξαγορά της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πτολεμαΐς διαθέτει ένα δίκτυο οκτώ συνολικά καταστημάτων (τα επτά βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας και ένα στο Αμύνταιο), ωστόσο η ΑΒ Βασιλόπουλος θα αποκτήσει τα πέντε εξ αυτών, τα οποία μάλιστα θα αναλάβουν να «τρέξουν» δύο διαφορετικοί franchisees. Η αλυσίδα είναι μέλος του ΕΛΟΜΑΣ, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (σ.σ. αφορούν στη χρήση 2023), εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 6,991 εκατ. ευρώ έναντι 6,951 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022.

«Δεν πουλάς όταν είσαι χαμηλά»

Ερωτηθείς για την πιθανότητα πώλησης της ΑΒ Βασιλόπουλος, ο κ. Λαβίδας απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. «Εγώ δεν θα πρότεινα ποτέ να πουληθεί η εταιρεία. Την πιστεύω πολύ την ΑΒ Βασιλόπουλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σπεύδοντας δε να επισημάνει πως «δεν πουλάς όταν είσαι χαμηλά. Πάντα πρέπει να πουλάς όταν είσαι ψηλά».