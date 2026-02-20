Ειδήσεις | Διεθνή

NASA: Στις 6 Μαρτίου η αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ολοκλήρωσε χθες Πέμπτη το βράδυ μια σχεδόν 50ωρη δοκιμή της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση του Artemis II.

Αξιωματούχοι της NASA δήλωσαν σήμερα ότι η διαστημική υπηρεσία σκοπεύει να πραγματοποιήσει στις 6 Μαρτίου την εκτόξευση διαστημοπλοίου που θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες, το οποίο θα μπει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψει, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II, αφού ξεπέρασε τα εμπόδια στον ανεφοδιασμό πυραύλων σε μια δεύτερη βασική δοκιμή εκτόξευσης που έγινε αυτή την εβδομάδα, αλλά προειδοποίησε ότι η υπόλοιπη προετοιμασία θα μπορούσε να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ολοκλήρωσε χθες Πέμπτη το βράδυ μια σχεδόν 50ωρη δοκιμή της αντίστροφης μέτρησης για την εκτόξευση του Artemis II, τροφοδοτώντας τον πύραυλο με περίπου 730.000 γαλόνια προωθητικού καυσίμου χωρίς να αντιμετωπίσει τις ενοχλητικές διαρροές υδρογόνου που εμπόδισαν την αρχική δοκιμή τον περασμένο μήνα, δήλωσαν αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

