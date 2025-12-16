Χατζηθεοδοσίου: Παράνομη η μείωση των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Έκκληση στις δύο ασφαλιστικές εταιρείες που αποφάσισαν να προχωρήσουν στη μείωση των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Έκκληση στις δύο ασφαλιστικές εταιρείες που αποφάσισαν να προχωρήσουν στη μείωση των προμηθειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών απηύθυνε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μέσω ομιλίας του σε εορταστική εκδήλωση του κλάδου στο Μέγαρο Μουσικής, χθες το βράδυ.

Όπως σημειώνεται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία της ασφαλιστικής αγοράς και στα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων 15 ετών λόγω της αγαστής συνεργασίας όλων των φορέων του κλάδου και των συντονισμένων ενεργειών που έγιναν για την επίτευξη του κοινού στόχου, που ήταν η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλειας στην ελληνική αγορά.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΕΑ, η απόφαση των δύο εταιρειών για την περικοπή των προμηθειών των ασφαλιστών, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των εισοδημάτων τους, είναι παράνομη και η διαφαινόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών έρχεται να δυναμιτίσει το καλό κλίμα που υπήρχε μέχρι πρότινος και τελικά να προκαλέσει ζημία σε όλο τον κλάδο.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε ότι «οι ασφαλιστές δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια» εξηγώντας ότι αναμένονται δυναμικές αντιδράσεις, από διαδηλώσεις στους δρόμους έως κατάθεση αγωγών κατά των ασφαλιστικών εταιρειών.

Παράλληλα, κάλεσε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην αλλαγή στάσης των δύο ασφαλιστικών εταιρειών και θα εκτονώσουν την κρίση.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ έκλεισε την τοποθέτηση του απευθύνοντας κάλεσμα ενότητας και συμπόρευσης όλων των εμπλεκομένων προκειμένου να συνεχιστεί η ανοδική πορεία του ασφαλιστικού κλάδου, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, της χώρας.

