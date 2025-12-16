Νέος CEO στην Kraft Heinz από Πρωτοχρονιά: Ποιος αναλαμβάνει - Ο ρόλος του

Ο 61χρονος Στιβ Καχιλέιν υπήρξε επικεφαλής της Kellogg κατά τη διάρκεια της δικής της διάσπασης το 2023 που μετονομάστηκε σε Kellanova.

O πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Kellanova, Στιβ Καχιλέιν, θα ηγηθεί της Kraft Heinz ενόψει της προγραμματισμένης διάσπασής της τον επόμενο χρόνο, τελώντας χρέη CEO από την 1η Ιανουαρίου. Μετά τον διαχωρισμό της Kraft Heinz σε δύο εισηγμένες, θα αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Global Taste Elevation, η οποία θα περιλαμβάνει μάρκες με υψηλή ανάπτυξη όπως η Heinz, η Philadelphia και η Kraft Mac & Cheese.

Ο 61χρονος υπήρξε επικεφαλής της Kellogg κατά τη διάρκεια της δικής της διάσπασης το 2023. Η εταιρεία διαχώρισε την υποτονική της επιχείρηση δημητριακών στη Βόρεια Αμερική από την μονάδα σνακ, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Kellanova. Ο Καχιλέιν παρέμεινε ως διευθύνων σύμβουλος της Kellanova μέχρι που η Mars απέκτησε την εταιρεία για 35,9 δισ. δολάρια.

Ο απερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος της Kraft Heinz, Κάρλος Άμπραμς - Ριβέρα, είχε αρχικά επιλεγεί για να ηγηθεί της άλλης εταιρείας, γνωστής ως North American Grocery. Ωστόσο, θα υπηρετεί πλέον ως σύμβουλος έως τις 6 Μαρτίου. Το ΔΣ της Kraft Heinz θα ξεκινήσει την αναζήτηση ενός CEO για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει μάρκες όπως οι Oscar Mayer και Kraft Singles.

Στο πλαίσιο της μετάβασης προς την νέα εποχή, ο Τζον Κέιχιλ, ο οποίος διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Kraft κατά τη συγχώνευσή της με την Heinz πριν από μια δεκαετία, θα διαδεχθεί τον Μιγκέλ Πατρίσιο ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Η Kraft Heinz προβλέπει ότι ο διαχωρισμός θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026 σύμφωνα με το CNBC.