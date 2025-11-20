Alpha Trust Ανδρομέδα: Εκτίναξη 167,8% για τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο - Στα 5,65 εκατ. ευρώ

Σε 5,65 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Alpha Trust Ανδρομέδα στο εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας άλμα 167,8% από το 2024 (έναντι 2,11 εκατ. ευρώ).

Σε 5,65 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Alpha Trust Ανδρομέδα στο εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας άλμα 167,8% από το 2024 (έναντι 2,11 εκατ. ευρώ).

Για την περίοδο από 01/01/2025 έως 30/09/2025 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε απόδοση 18,54% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 35,34 εκατ. ευρώ ή 9,54 ευρώ ανά μετοχή στις 30/09/2025.

Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό του ενεργητικού κατά την 30/09/2025, περιλάμβανε επενδύσεις σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. κατά 82,94%,, τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς κατά 8,49%, μετρητά κατά 7,47%, τοποθετήσεις σε ομολογίες κατά 0,84% και τοποθετήσεις σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια κατά 0,26%.

H μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) 22,52% στις 19/11/2025, με την τιμή κλεισίματος να ανέρχεται σε 7,48 ευρώ.