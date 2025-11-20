Χρέος: «Σβήνουμε» φέτος από το GLF τα έτη 2040 και 2041

Με την καταβολή 5,29 δισ. ευρώ η Ελλάδα θα προχωρήσει φέτος τον Δεκέμβριο σε νέα πρόωρη αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων του GLF. Εξ αυτών, τα 2,51 δισ. ευρώ θα αποπληρώσουν πλήρως τα δάνεια που λήγουν το 2040 και 2041.

Με την καταβολή του ποσού των 5,29 δισ. ευρώ η Ελλάδα θα προχωρήσει φέτος τον Δεκέμβριο σε νέα πρόωρη αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων του GLF (Greek Loan Facility), όπως προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός.

Από το ποσό αυτό, τα 2,51 δισ. ευρώ θα αποπληρώσουν πλήρως τα δάνεια που λήγουν το 2040 και 2041 -1,94 δισ. ευρώ και 571 εκατ. ευρώ αντίστοιχα- κι έτσι το «ημερολόγιο» των δανείων του GLF θα «κοντύνει» κατά δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας πλήρως παλαιότερο σχετικό ρεπορτάζ του insider.gr.

Τα υπόλοιπα 2,71 δισ. ευρώ (από την προαναφερθείσα καταβολή) θα αποπληρώσουν αναλογικά τα δάνεια που λήγουν τα έτη 2033 έως 2039.

Στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αποπληρωμή των εν λόγω διμερών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, ήτοι το αργότερο έως το 2031. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε πρόωρες αποπληρωμές για λήξεις από το 2026 έως το 2028, με την καταβολή 2,65 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022, 5,29 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023 και 7,94 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της κυβέρνησης, με δεδομένο ότι ο χρονικός ορίζοντας των λήξεων του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης εκτείνεται μέχρι το 2070, είναι τα επόμενα έτη να αντικαταστήσει σταδιακά τα δάνεια με ομόλογα, μέσω των αγορών.

Αποκλιμάκωση χρέους

Φέτος το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 364,96 δισ. ευρώ (154,2% του ΑΕΠ) το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,3 ποσοστιαίες μονάδες. Για το 2026 ο στόχος είναι να μειωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ, με περαιτέρω μείωση κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2025.

Έτσι, το 2025 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης παρουσιάζεται μειωμένο σε απόλυτο μέγεθος, αλλά και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και, με αυτά τα δεδομένα, η δανειακή στρατηγική για το 2026 αναμένεται να είναι και πάλι περιορισμένη, προσανατολισμένη στην παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους και στη μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Δημοσίου.

Ως προς το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ο προϋπολογισμός προβλέπει σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης δαπάνες για τόκους κοντά στα επίπεδα των 5,2 δισ. ευρώ. Οι μειωμένες δαπάνες τόκων τα τελευταία έτη οφείλονται στη μείωση του ύψους του δημόσιου χρέους μετά την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI) του Μαρτίου 2012 και την επαναγορά του Δεκεμβρίου 2012, στη μείωση των επιτοκίων των δανείων του Μηχανισμού Στήριξης και στην αναβολή της καταβολής τόκων για τα δάνεια που χορηγήθηκαν από το ΕΤΧΣ καθώς επίσης και στις συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων.