Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Την τελευταία του πνοή, από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, άφησε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος σε ηλικία 74 ετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη αυτό το Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.