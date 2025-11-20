Ειδήσεις | Ελλάδα

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου.

Την τελευταία του πνοή, από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, άφησε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος σε ηλικία 74 ετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη αυτό το Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

