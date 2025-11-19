Πόσο αξίζει αυτή η σέλφι;

Το μεγαλύτερο highlight της εκδήλωσης αποτέλεσε η selfie του... ενός τρισ. δολαρίων που τράβηξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ντέιβιντ Σακς με τη λεζάντα «σπουδαία βραδιά».

Το δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μετατράπηκε σε μια γκράντε βραδιά, γεμάτη με σούπερσταρς στον Λευκό Οίκο. Το μεγαλύτερο highlight της εκδήλωσης αποτέλεσε η selfie του... ενός τρισ. δολαρίων που τράβηξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ντέιβιντ Σακς με τη λεζάντα «σπουδαία βραδιά».

Ειδικότερα, σε ένα σπάνιο φωτογραφικό καρέ που θα μείνει στην ιστορία και ήδη συζητείται εντός στα social media βρέθηκαν παρέα, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έλον Μασκ, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο CR7 και η σύντροφός του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ, ο Συνιδρυτής και Συνεταίρος της Craft Ventures, ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ μαζί με τη σύζυγό του, Άλισον και ο πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν.

Σύμφωνα με το Forbes, το net worth του επικεφαλής των Tesla, SpaceX και Χ ανέρχεται σε 466 δισ. δολάρια, ενώ η περιουσία του 40χρονου Πορτογάλου άσσου υπολογίζεται σε 1,4 δισ. δολάρια. Ο επιθετικός της Αλ Νασρ έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής. Ο πλούτος του Αμερικανού Υπ. Εμπορίου φτάνει τα 3,2 δισ. δολάρια ενώ το «κεφάλι» της επιχείρησης πίσω από τo ChatGPT, διαθέτει εκατοντάδες εκατ. δολάρια. Για Σακς και Ινφαντίνο δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές.

«Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο», υπογράμμισε ο Τραμπ - με περιουσία 5,1 δισ. δολαρίων- στην ομιλία του πριν από το δείπνο προσθέτοντας ότι ο 19χρονος γιος του, Μπάρον, έχει γνωρίσει τον θρύλο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην επικεφαλής της DOGE καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο, η παρουσία του στο δείπνο θεωρείται ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο ανδρών.

Tο παρών στην εκδήλωση έδωσαν επίσης, ο Τιμ Κουκ (2,6 δισ. δολάρια), διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Μάικλ Ντελ (138,6 δισ. δολάρια) CΕΟ της Dell, ο Τσακ Ρόμπινς που ηγείται της Cisco Systems και ο Γένσεν Χουάνγκ (161,6 δισ. δολάρια), διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia. Μαζί τους και ο Ταρέκ Αμίν, διευθύνων σύμβουλος της Humain, ο Ντέιβιντ Έλισον της Paramount Global, της μητρικής του CBS και του MTV με τον Μάικ Γουίρθ, CEO της Chevron.

Στα τραπέζια του Οβάλ Γραφείου εθεάθη και η Τζέιν Φρέιζερ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Citi, ο Στίβεν Α. Σβάρτσμαν, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Blackstone, ο Μπρένταν Μπέχτελ, CEO της Bechtel, η Μαίρη Μπάρα διευθύνουσα σύμβουλος της General Motors, ο Γουίλιαμ Κλέι Φορντ Τζούνιορ εκτελεστικός πρόεδρος της Ford Motor και φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μεγαλύτερος γιος του κ. Τραμπ.