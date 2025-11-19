Μασκ και Ρονάλντο προσκλήθηκαν στο δείπνο του Τραμπ προς τιμήν του μπιν Σαλμάν

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Έλον Μασκ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραβρέθηκαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε χθες, Τρίτη, στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Πορτογάλος αστέρας του ποδοσφαίρου αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την σαουδαραβική ομάδα Αλ Νασρ, όπως πολλοί άλλοι επαγγελματίες που πλησιάζουν στο τέλος της καριέρας τους και έλκονται από τις υπερβολικές δαπάνες του βασιλείου, παρά τις επικρίσεις για τις επιδόσεις της Σαουδικής Αραβίας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο 40χρονος, του οποίου το συμβόλαιο με την σαουδαραβική ομάδα λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, καθόταν σε περίοπτη θέση, όχι μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ξέρετε, ο γιος μου είναι μεγάλος θαυμαστής του Ρονάλντο», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του πριν από το δείπνο, προσθέτοντας ότι ο 19χρονος γιος του, Μπάρον, έχει γνωρίσει τον σούπερ σταρ.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου εκπροσωπήθηκε επίσης από τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έκανε μια ακόμη εμφάνιση στον Λευκό Οίκο ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο «χωρίς αμφιβολία» θα είναι το τελευταίο του.

Ο δισεκατομμυριούχος Μασκ καθόταν σε διαφορετικό τραπέζι από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η παρουσία του στο δείπνο θεωρείται ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο ανδρών.

Ο ιδρυτής της SpaceX και της Tesla διετέλεσε πέντε μήνες επικεφαλής της Επιτροπής DOGE για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ταξίδι στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο.

Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ των δύο ανδρών ξέσπασαν τον Ιούνιο, αφού ο Μασκ επέκρινε το νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον προϋπολογισμό. Είχε επίσης δηλώσει ότι ο πρόεδρος εμπλέκεται σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Αυτή ήταν η δεύτερη κοινή δημόσια εμφάνιση του Μασκ με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ρήξη στις σχέσεις τους .

Ο Τραμπ δεξιώθηκε τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας καθώς ο τελευταίος επιδιώκει να αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας του στη διεθνή σκηνή έπειτα από την δολοφονία το 2018 του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι και να ενισχύσει τους δεσμούς του με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ