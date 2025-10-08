Ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής

Ο Ρονάλντο κατέκτησε μία ακόμη πρωτιά ωστόσο... εκτός γηπέδου, καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires.

Ολόκληρη καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι γεμάτη με «πρωτιές». Από την μεταγραφή - σταθμό στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ σε αγώνες από οποιονδήποτε στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Σήμερα κατέκτησε μία ακόμη πρωτιά ωστόσο... εκτός γηπέδου, καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires.

Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες που έχει αγωνιστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους, ο 40χρονος Πορτογάλος δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί τη φήμη του με προσοδοφόρες συνεργασίες με εταιρείες όπως η Armani και η Nike.

Ωστόσο, αυτό που τον κατέταξε στην κορυφή με τους πλουσιότερος αθλητές ήταν η επέκταση συμβολαίου που υπέγραψε τον Ιούνιο με την σαουδαραβική Αλ Νασρ, η οποία σύμφωνα με το Bloomberg έχει αξία πάνω από 400 εκατ. δολάρια.

Η αξία του Ρονάλντο εκτοξεύθηκε πλέον στα 1,4 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον δείκτη του Bloomberg που αξιολογεί για πρώτη φορά την περιουσία του. Οι υπολογισμοί του Bloomberg βασίζονται στο συνολικό εισόδημά του από μισθούς, μπόνους, χορηγίες και επενδύσεις.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Ρονάλντο και Μέσι κέρδιζαν παρόμοια ποσά. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ τους αυξήθηκε το 2023, μετά τη μεταγραφή του Ρονάλντο στον Κόλπο και την ένταξη του Μέσι στην Inter Miami. Από την άλλη, ο Μέσι αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο στην αμερικανική ομάδα μετά την αποχώρησή του, κάτι που θα μπορούσε να τον φέρει και πάλι στο ίδιο επίπεδο με τον μακροχρόνιο αντίπαλό του.

Ο Ρονάλντο εξέπληξε πολλούς με την ένταξή του στην σχετικά άγνωστη Αλ Νασρ δηλώνοντας τότε ότι αναζητούσε μια νέα πρόκληση αφού είχε «κερδίσει τα πάντα» στην Ευρώπη. Παρ' όλο που ορισμένοι αμφισβήτησαν τις ποδοσφαιρικές του φιλοδοξίες, η μεταγραφή οδήγησε σε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς και στον υψηλότερο μέσο ετήσιο μισθό για έναν αθλητή.

Μεταξύ 2022 και 2023, ο Ρονάλντο έχει κερδίσει πάνω από 550 εκατ. δολάρια σε αποδοχές. Επιπλέον, έχει υπογράψει δεκαετή συμφωνία με τη Nike αξίας 18 εκατ. δολαρίων, αλλά και με τις Armani και Castrol, προσθέτοντας συνολικά πάνω από 175 εκατ. δολάρια στην περιουσία του. Η μεταγραφή του στην Αλ Νασρ του αποφέρει περίπου 200 εκατ. δολάρια ετησίως σε μισθό χωρίς φόρους, αλλά και επιπλέον παροχές όπως μπόνους υπογραφής 30 εκατ. δολαρίων.