Παπασταύρου: Σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για το «Αμοργόραμα» - Πρωτοβουλία με βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο

«Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού, η οποία θέτει περιορισμούς στην αλιεία, προκειμένου να προστατεύσει τον θαλάσσιο πλούτο του νησιού».

Το σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) Ocean Sentinel, το οποίο κατέπλευσε χθες στην Αμοργό, επισκέφθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου κατά την επίσκεψή του στο νησί, στο πλαίσιο της έναρξης ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος που θεσμοθετήθηκε σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα».

«Είμαστε εδώ, γιατί σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το Προεδρικό Διάταγμα για το "Αμοργόραμα". Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία των ψαράδων της Αμοργού, η οποία θέτει περιορισμούς στην αλιεία, προκειμένου να προστατεύσει τον θαλάσσιο πλούτο του νησιού. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με συλλογικότητα από τους ψαράδες, βρήκε την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, του δήμαρχου, του Δήμου και όλων των νησιωτών. Είχε, δε, τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, του Cyclades Preservation Fund και του Blue Marine Foundation, αλλά και την ενίσχυση από την Πολιτεία, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο κ. Παπασταύρου και προσέθεσε: «Είναι μια πρωτοβουλία που έχει ένα βαθύ πατριωτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό και είναι μόνο η αρχή για την πατρίδα μας, που προχωρά με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των θαλάσσιου πλούτου, στα θαλάσσια πάρκα του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου».

Τη σημασία της εφαρμογής του προγράμματος για τους ψαράδες και την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου στη διαδικασία αλιείας υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Βαγγέλης Κυριαζόπουλος υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με το Λιμεναρχείο και τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων επιτήρησης για την παρακολούθηση των σκαφών, τόσο αλιευτικών όσο και τουριστικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανονισμών.

Ο κ. Παπασταύρου ενημερώθηκε από την εκτελεστική διευθύντρια του EFCA, Dr. Susan Steele, τόσο για το έργο της Υπηρεσίας, όσο και για τις δυνατότητες του Ocean Sentinel, το οποίο μόνο πέρυσι πραγματοποίησε 4.500 επιθεωρήσεις, εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες εντός του σκάφους.

«Βρισκόμαστε σήμερα στο Ocean Sentinel, το οποίο πραγματοποιεί περιπολίες στη Μεσόγειο με επιθεωρητές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα. Εργαζόμαστε ώστε όλοι οι αλιείς στη Μεσόγειο να έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού. Είναι πραγματικά σημαντικό να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το πού ψαρεύουν στην Ευρώπη» επισήμανε η Dr. Steele και συμπλήρωσε: «Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το πλοίο αυτό είναι μόνιμα εγκατεστημένο εδώ στη Μεσόγειο από το 2022 και έχει επιχειρήσει σε όλες τις περιοχές της Μεσογείου. Έτσι, έχουμε πραγματοποιήσει πολλές επιθεωρήσεις. Στην πραγματικότητα, αν λάβετε υπόψη εμάς και τα άλλα μέσα ελέγχου στη Μεσόγειο, μόνο τον τελευταίο χρόνο έγιναν πάνω από 4.500 επιθεωρήσεις. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έχουμε δει τεράστιες αυξήσεις, για παράδειγμα, στο γαλάζιο τόνο. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι νόμιμοι αλιείς αισθάνονται προστατευμένοι από το έργο όλων των κρατών-μελών. Από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το ιταλικό Λιμενικό, τις Αρχές Ελέγχου Αλιείας της Μάλτας, έως όλες τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου αλιείας που συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι έχουμε βιώσιμη αλιεία στους ωκεανούς».

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Ολοκληρώνεται ένας 10ετής αγώνας για την προστασία της θαλάσσιας περιοχής. Από εδώ και πέρα θα επιδιωχθεί η επιτήρηση των μέτρων περιορισμού αλιείας, με στενή επαφή με το Υπουργείο» τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του αλιευτικού συλλόγου Αμοργού, Μιχάλης Κρόσμαν.

Σημειώνεται ότι από σήμερα τίθεται σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για το «Αμοργόραμα», το οποίο θεσπίζει -μετά από πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τους αλιείς του νησιού- περιορισμούς στην αλιευτική δραστηριότητα στην παράκτια ζώνη του νησιού, με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ υπ. αρ. 73) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18 Αυγούστου 2025 (Αρ. Φύλλου 148, Α Τεύχος) και ορίζει τα ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία στην παράκτια ζώνη του νησιού.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, τον καθαρισμό των ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά το ίδιο χρονικό διάστημα, τη σταδιακή αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων σε πιο βιώσιμα και τη δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών κατά μήκος της ακτογραμμής της νήσου Αμοργού (ζώνες απαγόρευσης ψαρέματος).