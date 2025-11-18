MI5: Προειδοποιεί Βρετανούς βουλευτές για κινεζικές απόπειρες κατασκοπείας

Η προειδοίηση της MI5 - που στάλθηκε μέσω email σε βουλευτές, mail και περιήλθε σε γνώση του Reuters - αποτελεί την τελευταία φερόμενη ως απειλή κατασκοπείας κατά του βρετανικού κοινοβουλίου.

Η βρετανική υπηρεσία κατασκοπείας MI5 προειδοποίησε σήμερα Βρετανούς βουλευτές για κινεζικές προσπάθειες κατασκοπείας και στρατολόγησης, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις αναφέροντας μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία αιρετών αξιωματούχων.

Αυτή έρχεται μετά την εγκατάλειψη της δίκης κατά δύο Βρετανών ανδρών που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία βουλευτών για την Κίνα τον Σεπτέμβριο, επειδή, όπως είπαν, η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε παράσχει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Κίνα αποτελούσε απειλή για την εθνική της ασφάλεια.

«Νωρίτερα σήμερα (Τρίτη), η MI5 εξέδωσε προειδοποίηση κατασκοπείας» προς τα μέλη του κοινοβουλίου, «για να τα προειδοποιήσει για τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών από Κινέζους παράγοντες», δήλωσε ο Τζάρβις στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Λίντσεϊ Χόιλ και ο ομόλογός του στη Βουλή των Λόρδων διένειμαν μια νέα «ειδοποίηση κατασκοπείας» που εξέδωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας για να τις προειδοποιήσουν για την απειλή που θέτουν Κινέζοι κατασκόποι.

Ο Χόιλ δήλωσε ότι το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας «επικοινωνεί ενεργά με άτομα στο περιβάλλον μας» και ότι θέλει να «συλλέξει πληροφορίες και να θέσει τις βάσεις για μακροχρόνιες σχέσεις, χρησιμοποιώντας επαγγελματικούς ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πράκτορες στρατολόγησης και συμβούλους που ενεργούν για λογαριασμό τους».

Προειδοποίησε ότι δύο άτομα είναι γνωστό ότι επικοινωνούν μέσω LinkedIn για να «διεξάγουν μια προσέγγιση σε μεγάλη κλίμακα για λογαριασμό» της κινεζικής κυβέρνησης.

«Μπορώ να πω, όπως έχω πει και προηγουμένως, ότι η εθνική ασφάλεια είναι η βασική προτεραιότητα σε όλη αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία», δήλωσε σήμερα ο Τζάρβις σε βουλευτές καθώς η κυβέρνηση εξετάζει αν θα εγκρίνει το σχέδιο του Πεκίνου για την κατασκευή μιας νέας πρεσβείας στο Λονδίνο.

Η κινεζική πρεσβεία στο Λονδίνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά την ανακοίνωση της MI5 τον Οκτώβριο ότι Κινέζοι κατάσκοποι δημιουργούσαν ψεύτικες αγγελίες εργασίας για να προσπαθήσουν να παρασύρουν Βρετανούς επαγγελματίες να παραδώσουν πληροφορίες. Η MI5 ανέφερε ότι χιλιάδες ύποπτες αγγελίες εργασίας είχαν αναρτηθεί σε διαδικτυακές πλατφόρμες εργασίας.

Ο Κεν ΜακΚάλουμ, επικεφαλής της MI5, δήλωσε επίσης σε ομιλία του ότι οι Κινέζοι κατάσκοποι αποτελούν καθημερινή απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ