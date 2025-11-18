Αυτοκίνητα: Διπλή άνοδος για ασφάλιστρα και μέσο κόστος ζημιών

Στην Λευκάδα εμφανίζεται το υψηλότερο κόστος ζημιάς με 1.717 ευρώ όταν το μέσο κόστος στην επικράτεια ήταν 1.410 ευρώ.

Οι περισσότερες ζημιές κάλυψης αστικής ευθύνης οχημάτων καταγράφηκαν το 2024 στην Αττική (μέγιστη τιμή 8,69 με τον δείκτη για το σύνολο της επικράτειας να είναι στο 6,87) αλλά στην Λευκάδα εμφανίζεται το υψηλότερο κόστος ζημιάς με 1.717 ευρώ όταν το μέσο κόστος στην επικράτεια ήταν 1.410 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι λιγότερες ζημιές έγιναν στην Σάμο (ελάχιστη τιμή 2,75 με τον δείκτη για το σύνολο της επικράτειας να είναι στο 6,87) και το μικρότερο κόστος είχε η Καστοριά με 988 ευρώ όταν το μέσο κόστος στην επικράτεια ήταν 1.410 ευρώ.

Τα παραπάνω προκύπτουν σχετικά την γεωγραφική κατανομή των ζημιών από την Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτων 2024, η οποία αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών. Γενικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά την συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων, πέρυσι εμφανίζεται αύξηση, αλλά αυξήθηκε, συνολικά, και το μέσο κόστος ζημιών (από 1.265 ευρώ το 2023 σε 1.344 ευρώ το 2024).

Όπως αναφέρεται, η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 40% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 21,1% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2024). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του 2024 ήταν 1,23 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 5,12% σε σχέση με το 2023. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή 3,08 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 7,84% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Σε ό,τι αφορά το πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων και δηλωθεισών ζημιών, το 2023 το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων ήταν 6.299.757 και το 2024 αυξήθηκαν σε 6.376.065 και σε ό,τι αφορά το πλήθος των δηλωθεισών ζημιών, το 2023 καταγράφηκαν 603.476 ενώ το 2024 μειώθηκαν σε 597.423. Ωστόσο, το ποσό των ζημιών ανήλθε 763.585.647 ευρώ το 2023 και αυξήθηκε σε 802.744.950 ευρώ το 2024 με το μέσο κόστος ζημίας να ανέρχεται σε 1.265 ευρώ το 2023 και 1.344 ευρώ το 2024.

Όπως αναφέρεται, στην Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 92,7% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2024. Το περιεχόμενο της επετηρίδας επιτρέπει τον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέση συχνότητα επέλευσης κινδύνων, μέση ζημία) ανά κάλυψη και χρήση οχήματος.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σε ετήσια βάση και συγκεντρωτικά ενώ δεν γίνεται αναφορά σε εμπορικά ασφάλιστρα και κόστη σχετιζόμενα με τα έξοδα των ασφαλιστικών εργασιών. Ουσιαστικές προσθήκες είναι η πρόσθεση του γεωγραφικού προσδιορισμού των δεικτών σχετικά με τις ζημιές με βάση την διεύθυνση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και η βελτιωμένη παρουσίαση των μεγεθών με την χρήση γραφημάτων.

Κατ' αυτό τον τρόπο, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ ενώ ταυτόχρονα δίνεται μία στατιστική επισκόπηση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου στους ενδιαφερόμενους μελετητές. Η δομή της επετηρίδας περιέχει τέσσερεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται και αναλύονται οι ζημιές για το ημερολογιακό έτος 2024 (με παράλληλη αναφορά στα δύο προηγούμενα έτη), οι σχετικοί δείκτες που προκύπτουν από την μελέτη τους καθώς και η πρόσφατη ιστορική εξέλιξή τους.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ζημιών. Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται οικονομικά μεγέθη της ασφάλισης αυτοκινήτων για το οικονομικό έτος 2024 (αναλογία έτους). Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος ατυχήματος.