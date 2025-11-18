Εθνικοί κοινωνικοί εταίροι προς Κεραμέως: Να συνεχιστεί ο διάλογος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Επιστολή προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απέστειλαν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, με την οποία ζητούν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις και να συνεχιστεί η ανταλλαγή απόψεων σε ανώτατο επίπεδο σχετικά με το σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Επιστολή προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απέστειλαν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, με την οποία ζητούν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις και να συνεχιστεί η ανταλλαγή απόψεων σε ανώτατο επίπεδο σχετικά με το σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Με την επιστολή τους, οι εταίροι ζητούν η συζήτηση για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5163/2024, να συνεχιστεί σε επίπεδο άμεσων συναντήσεων με την κ. Κεραμέως.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η μέχρι σήμερα συνεργασία υπήρξε εξαιρετικά εποικοδομητική, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου.

«Υπό το πρίσμα αυτό και θεωρώντας ότι η περαιτέρω πρόοδος του εγχειρήματος προϋποθέτει τη συνέχιση αυτής της στενής και άμεσης επικοινωνίας, εκτιμούμε ότι είναι προτιμότερο, αντί της υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων στο παρόν στάδιο, να συνεχιστεί η ανταλλαγή απόψεων σε ανώτατο επίπεδο.

Με τον τρόπο αυτό, θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μία πιο σφαιρική, ισορροπημένη και κοινά αποδεκτή προσέγγιση για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων», τονίζουν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ