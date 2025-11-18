Τουσκ: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς Ουκρανία

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών».

Η Πολωνία θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός έπειτα από έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε πολωνική σιδηροτροχιά σε διαδρομή προς την Ουκρανία.

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ στο κοινοβούλιο. «Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».

Ο Τουσκ είπε στους βουλευτές πως έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για τη δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο, προσθέτοντας πως πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονται επί μακρόν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι διέφυγαν στη Λευκορωσία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ