Ομόλογο Lamda: Υπερκάλυψη κατά 1,54 φορές - Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,8%

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση του νέου ΚΟΔ της LAMDA Development, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 500 εκατ. ευρώ από την ελληνική και διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα έδρασαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι για τη διάθεση 500.000 κοινών, ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονο, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει τα 768,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 1,54 φορές.

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, ενώ η τελική απόδοση και το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 3,80%.

Από το σύνολο των ομολογιών, το 88% κατανεμήθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το 12% κατευθύνθηκε σε Ειδικούς Επενδυτές, αποτυπώνοντας την ευρεία συμμετοχή και την αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς.