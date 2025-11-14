HELMEPA: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και επανεκλογή της Σ. Παληού

Η διαδικασία ανέδειξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τη Σεμίραμις Παληού, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δυναμική της οργάνωσης, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει ραγδαία άνοδο σε δράσεις, συμμετοχή και κοινωνικό αποτύπωμα.

Με εντυπωσιακή συμμετοχή που έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και σε μια ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και συλλογικής υπερηφάνειας, η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) πραγματοποίησε τη 47η Τακτική Γενική Συνέλευσή της στη Στέγη Ωνάση, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ιστορική ένωση της ελληνικής ναυτιλίας.

Σε δηλώσεις της, η επανεκλεγείσα πρόεδρος Σεμίραμις Παληού, είπε ότι «το έργο της HELMEPA είναι το έργο όλων μας: των μελών, των εθελοντών, μικρών και μεγάλων, των συνεργατών, και φυσικά της ομάδας της HELMEPA, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γραμματείας μας. Κάθε χρόνο, σπάμε το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς: στη συμμετοχή, στις δράσεις, στην εμβέλεια, στην απήχηση και στον αντίκτυπο. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά, νέοι, επαγγελματίες και πολίτες ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται, συμμετέχουν στις δράσεις μας και διαμορφώνουν μια νέα σχέση με τη θάλασσα. Κάθε αυθόρμητο “μπράβο, συνεχίστε, το έργο σας έχει νόημα” που μας λένε συχνά είτε από το πλοίο, είτε μέσα από μια σχολική αίθουσα ή σε μια πλατεία, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με περισσότερη φόρα. Και θα συνεχίσουμε με φόρα, ειδικά τώρα που έχουμε οραματιστεί και έναν χώρο ανοιχτό σε όλους, το HELMEPA Home, όπου όλοι θα συνδέονται με τη θάλασσα. Ένα δώρο της HELMEPA στην κοινωνία, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

Ο κ. Αριστείδης Πίττας, απερχόμενος ταμίας, αποχαιρέτησε την HELMEPA μέσα σε θερμά χειροκροτήματα και μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, αφού πρώτα παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία της Ένωσης, τα οποία καταδεικνύουν μια σταθερή, υγιή και ανοδική πορεία, παρά τη σημαντική διεύρυνση του έργου.

Η γενική διευθύντρια της HELMEPA, Όλγα Σταυροπούλου, παρουσίασε τα αποτελέσματα της τριετούς θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την οποία καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχής, με πληθώρα νέων προγραμμάτων, και outreach που άγγιξε τα 18 εκατ. ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος, Γεώργιος Καραγεωργίου και η Ειρήνη Νταϊφά (γενική γραμματέας 2022-2025) αναφέρθηκαν στο εντυπωσιακό, ποιοτικό και υψηλής απήχησης έργο που έχει παραχθεί την τελευταία πενταετία, σημειώνοντας ότι με βάση τη μακρόχρονη συμμετοχή τους στη HELMEPA, δεν έχει καταγραφεί ιστορικά αντίστοιχος όγκος και ποιότητα δράσεων.

Η HELMEPA τίμησε την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου με ένα ειδικό αφιέρωμα στην Παιδική HELMEPA, στη μνήμη του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο σταθερούς και μεγάλους συμμάχους του προγράμματος. Προβλήθηκε βίντεο αφιερωμένο στη διαχρονική υποστήριξη της οικογένειας, μέσω του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και της εταιρείας-μέλους Costamare, που επί δεκαετίες στηρίζουν το πρόγραμμα. Από την ίδρυσή της το 1993, η Παιδική HELMEPA έχει εμπνεύσει περισσότερα από 650.000 παιδιά μέσα από 65.000 και πλέον περιβαλλοντικές δράσεις σε όλη τη χώρα, καλλιεργώντας γνώση, αξίες και υπευθυνότητα για την προστασία της θάλασσας. Η πρόεδρος, Σεμίραμις Παληού, απένειμε στον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο τιμητική πλακέτα με έργο ζωγραφικής του 2ου Νηπιαγωγείου Χώρας Μεσσηνίας, καθώς και το έργο τέχνης Aegean Cross του εικαστικού Micha Cattaui, ως αναμνηστικό δώρο.

Με την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης και την εκλογική διαδικασία, ακολούθησε η συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της HELMEPA

Πρόεδρος: Σεμίραμις Παληού,

Α΄ αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καραγεωργίου

Β΄ Αντιπρόεδρος: Μαρία Χατζηωάννου

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ξυλάς

Ταμίας: Κάλλη Λιβανού

Αναπληρωτής Ταμίας: Χάρης Αντωνίου

Ειδική Γραμματέας: Μιλένα Παππά

Μέλη:

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σπύρος Νικόλας

ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ Ανδρέας

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Μιχαήλ

ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ Γεώργιος

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Φραγκίσκος

ΜΑΡΤΙΝΟΥ Ιωάννα

ΜΠΕΗΣ Αθανάσιος

ΝΤΑΪΦΑ Ειρήνη

ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος

ΠΙΤΤΑ Ειρήνη

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει αυτοδικαίως, βάσει Καταστατικού, ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ Εμμανουήλ Τσικαλάκης.

Οι επιλαχόντες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος, ΓΛΥΚΑΣ Αλέξανδρος, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Παναγιώτης, ΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημήτριος, ΚΑΛΑΘΑΚΗ 'Αννα, ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ Λέανδρος και ΣΤΕΦΑΝΟΥ Χρυσάνθη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ