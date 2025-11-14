Υποδομές: Σε ποια εμβληματικά έργα «κόβονται κορδέλες»

Ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος (τα τελευταία 10 χλμ.), το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας αλλά και επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, αποτελούν 3 εμβληματικές υποδομές οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν είτε άμεσα, είτε τους πρώτους μήνες του 2026.

Τρία μεγάλα έργα υποδομής, που αφορούν σε οδικούς άξονες αλλά και Μετρό, οδεύουν προς ολοκλήρωση μέσα στους επόμενους 6-7 μήνες, συμπληρώνοντας ή και επεκτείνοντας τον «χάρτη» των αυτοκινητόδρομων της χώρας αλλά και το αστικό δίκτυο σταθερής τροχιάς. Ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος, και ειδικότερα τα τελευταία 10 χλμ. αυτού, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό), αλλά και επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς, αποτελούν 3 εμβληματικές υποδομές για τις οποίες αναμένεται να «κοπούν κορδέλες» είτε άμεσα, είτε τους πρώτους μήνες του 2026.

Στην τελική ευθεία το τμήμα του Πάτρα – Πύργος που «εκκρεμεί» και ολοκληρώνει το οδικό έργο

Ανάμεσα στα μεγάλα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών είναι ο οδικός άξονας Πάτρα-Πύργος. Ως γνωστόν, στα τέλη Ιουλίου παραδόθηκαν τα πρώτα 65 χλμ., από τα συνολικά 75 χλμ., από τα Καμίνια Αχαΐας έως Πύργο, από τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΟΡ, ΑΒΑΞ. Το εναπομείναν τμήμα Μιντιλόγλι-Αλισσός, μήκους 10 χλμ., προγραμματίζεται να παραδοθεί στα τέλη Νοεμβρίου (υλοποιείται από την ΑΒΑΞ).

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα υποδομής στη Δυτική Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή στην οποία κάθε χρόνο θρηνούσαμε θύματα στην άσφαλτο και τη μείωση του χρόνου μετακίνησης μεταξύ των δύο πόλεων και τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Αθήνας και Πύργου σε περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Χτες, το insider.gr κοινοποίησε σχετικό video με την πρόοδο των εργασιών που μπήκαν στην τελική ευθεία.

Με την ολοκλήρωση της Πατρών-Πύργου, η Ολυμπία Οδός γίνεται πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της χώρας, με συνολικό μήκος 277 χιλιόμετρα. Το τμήμα Πάτρα – Πύργος το 2013 αφαιρέθηκε από την σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού ως ένα τμήμα μη εμπορικό (χαμηλών διελεύσεων), στην οποία επέστρεψε το 2020. Συνολικά το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος Πάτρα – Πύργος μήκους 75 χλμ., με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (ΝΕΟ) στα πρώτα 13 χλμ. και νέα χάραξη για τα υπόλοιπα 62 χλμ. Ο αυτοκινητόδρομος θα είναι υψηλών προδιαγραφών, με διαχωρισμένο οδόστρωμα και ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλο το μήκος του.

Θα αποτελείται από δύο λωρίδες πλάτους 3,50 μ. και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται από ένα μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα. Επιπλέον, θα διαθέτει 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους με στόχο την ομαλή ροή κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια, 15 γέφυρες, 27 άνω διαβάσεις & 37 κάτω διαβάσεις, 4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, Εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας στον Πύργο, 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Στο α’ τρίμηνο του 2026 το Μετρό Θεσσαλονίκης «πιάνει» Καλαμαριά ενισχύοντας το δίκτυο της πόλης

Πριν από λίγες ημέρες (στις 10/11) και για διάστημα ενός μηνός «έκλεισε» η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, που έφερε οφέλη στην πόλη, καθώς περιορίστηκε κατά περίπου 15% η κίνηση των ΙΧ στο κέντρο της. Η διακοπή αυτή πραγματοποιείται για να προχωρήσει το «κούμπωμα» των συστημάτων και να γίνει δυνατή η λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά. Η επέκταση προς Καλαμαριά, με κατασκευαστή την όμιλο AKTOR, με πέντε επιπλέον σταθμούς, θα δοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος α’ τριμήνου του 2026. Όπως έχουμε αναφέρει, «κλειδί» αλλά και πρόκληση αποτελεί η ενοποίηση και ο συγκερασμός των διαφορετικών συμβάσεων προς την Καλαμαριά, με τον όμιλο AKTOR να παίζει, ατύπως, ρόλο συντονιστή. Η πρώτη φάση των δοκιμών θα επικεντρωθεί στη γραμμή Καλαμαριάς, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος ολοκληρωμένων ελέγχων τον Ιανουάριο που θα καλύψει ολόκληρο το δίκτυο, προετοιμάζοντας το έργο για πιστοποίηση και πλήρη παράδοση.

Το έργο της Επέκτασης προς Καλαμαριά περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ. Με την ολοκλήρωση της Επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 70.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά. Το έργο αυτό πρόκειται να αναβαθμίσει συγκοινωνιακά και περιβαλλοντικά το Δήμο Καλαμαριάς, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των πολιτών.

Ως γνωστόν, πριν από περίπου ένα έτος η AKTOR παρέδωσε σε λειτουργία τη βασική γραμμή του μέσου που έχει μήκος 9,6 χλμ. και αποτελείται από 13 υπερσύγχρονους σταθμούς του, οι οποίοι είναι χωροθετημένοι σε στρατηγικά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μελέτες του έργου, περίπου 240.000 επιβάτες αναμένεται ότι θα χρησιμοποιούν το Μετρό σε καθημερινή βάση, γρήγορα και με ευκολία, περιορίζοντας έτσι τις μετακινήσεις με ΙΧ.

Πότε παραδίδεται το βόρειο τμήμα του Ε65 που συμπληρώνει τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας

Όσον αφορά, τέλος, σε ένα άλλο έργο που συμπληρώνει το «παζλ» των οδικών αξόνων της χώρας, τον Ε65 – Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, με παραχωρησιούχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και κατασκευαστή την θυγατρική ΤΕΡΝΑ, τα τελευταία 45,5 χλμ. από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ενταγμένα και στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία προς το τέλος του β’ τριμήνου 2026. Όπως πρόσφατα μόλις αναφέραμε, στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο ρυθμός προόδου ξεπερνούσε το 86,2%, όπως πιστοποιήθηκε και από πλευράς Ανεξάρτητου Μηχανικού που έχει επιλεγεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Με την ολοκλήρωσή του το βόρειο τμήμα, θα ενωθεί στον ανισόπεδο κόμβο Τρικάλων με το μεσαίο τμήμα του Ε65 Ξυνιάδα – Τρίκαλα που βρίσκεται σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2017. Αυτά τα περίπου 80 χλμ., σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, έχουν ήδη δώσει μια νέα μορφή στα ταξίδια από Αθήνα προς Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα και προς όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας. Βασική βελτίωση για όλους τους οδηγούς, είναι ότι πλέον παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού προς Τρίκαλα και Καρδίτσα, έχει μειωθεί περισσότερο από 30 λεπτά.

Ολόκληρος ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65 τον Απρίλιο του 2024, σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας.