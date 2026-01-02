Σχολεία: Προχωρούν έργα 7,83 εκατ. ευρώ σε Χαλάνδρι, Δάφνη - Υμηττό και Γλυφάδα

«Συνεχίζουμε με επιμονή και σχέδιο, ώστε κανένα παιδί στην Αττική να μη στερείται τις προϋποθέσεις που του αξίζουν», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Τρεις συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 7,83 εκατ. ευρώ για την ανέγερση νέου σχολείου στο Χαλάνδρι, τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και την αναβάθμιση επτά σχολικών μονάδων στη Γλυφάδα, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τους οικείους δημάρχους.

«Για εμάς, η στήριξη των γονέων και των μαθητών σημαίνει υποδομές που λειτουργούν σωστά, είναι προσβάσιμες σε όλους, σέβονται το περιβάλλον και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε γειτονιάς. Σημαίνει συνεργασία με τους δήμους, ταχύτητα στις αποφάσεις και συνέπεια στις δεσμεύσεις μας. Θέλουμε τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους να αισθάνονται ότι έχουν δίπλα τους μια περιφέρεια που στέκεται πραγματικά αρωγός στις ανάγκες τους. Συνεχίζουμε με επιμονή και σχέδιο, ώστε κανένα παιδί στην Αττική να μη στερείται τις προϋποθέσεις που του αξίζουν. Γιατί η παιδεία και η φροντίδα των παιδιών μας δεν είναι κόστος. Είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον του τόπου μας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Νέο κτήριο για το 6ο Λύκειο Χαλανδρίου - Στα 4,39 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Μια υπερσύγχρονη και απολύτως λειτουργική κτηριακή εγκατάσταση αποκτά το 6ο Λύκειο Χαλανδρίου, μετά την υπογραφή από τον περιφερειάρχη, της σύμβασης για τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των 4,39 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ Αθανάσιος Γιάνναρης και ο πρόεδρος του οργανισμού Τιμολέων Κατσίπος.

Το νέο συγκρότημα θα ανεγερθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2028 σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 10 στρεμμάτων στο Πάτημα Χαλανδρίου και θα περιλαμβάνει δύο κτήρια με συνολικά 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, ξένων γλωσσών, πληροφορικής, βιβλιοθήκη, καθώς και όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους - όλοι πλήρως προσβάσιμοι από ΑμεΑ και άτομα με κινητικά προβλήματα.

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος δήλωσε σχετικά: «Με χαρά και ικανοποίηση παραβρεθήκαμε στην υπογραφή της νέας σύμβασης ανέγερσης του 6ου Λυκείου. Η πολυετής, επίπονη και επίμονη προσπάθεια του δήμου να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα σχολικής στέγης στην περιοχή του Πατήματος, ευοδώνεται».

Νέος πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός στη Δάφνη, ύψους 1,48 εκατ. ευρώ

Σε έναν πρότυπο, υπερσύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό θα μετατραπεί το πρώην ΠΙΚΠΑ Δάφνης, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, ύψους 1,48 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Τη σχετική προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ» Δημήτρης Φραγκάκης και ο διευθύνων σύμβουλος του φορέα Γιώργος Κορμάς, παρουσία του δημάρχου Δάφνης-Υμηττού Νίκου Τσιλίφη.

Η νέα δομή, δυναμικότητας 81 θέσεων (31 βρεφών και 50 νηπίων), θα προσφέρει στα παιδιά υψηλής ποιότητας φιλοξενία, ενώ θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου αποτέλεσε δέσμευση του περιφερειάρχη Αττικής προς την τοπική κοινωνία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή πριν από δύο μήνες.

«Η ριζική ανακαίνιση του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Πλατεία Τσαλαγανίδη στη Δάφνη ξεκίνησε!» δήλωσε ο δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Νίκος Τσιλίφης και πρόσθεσε: «Σε 18 μήνες θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί τα παιδάκια της πόλης μας και έτσι για πρώτη φορά θα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των δημοτών μας σε ιδιόκτητα κτήρια, τηρώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και σύμφωνα με τα σύγχρονα παιδαγωγικά πρότυπα».

Ενεργειακές παρεμβάσεις 910.000 ευρώ σε σχολεία του Δήμου Γλυφάδας

Την πράξη ένταξης της χρηματοδότησης ύψους 910.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση επτά σχολικών μονάδων του Δήμου Γλυφάδας, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου και του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική» Δημήτρη Δρόση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν το 4ο και το 7ο Νηπιαγωγείο, το 6ο Δημοτικό Σχολείο, το 2ο και το 5ο Γυμνάσιο, καθώς και το 2ο και το 5ο Λύκειο Γλυφάδας. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες θερμομόνωσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αναβάθμιση των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και κλιματιστικών μονάδων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος, καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα LED χαμηλής κατανάλωσης.

«Η πράξη ένταξης που υπεγράφη σήμερα από τον περιφερειάρχη αφορά επτά σχολεία της πόλης μας - Γυμνάσια, Λύκεια και Νηπιαγωγεία» δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και πρόσθεσε: «Σίγουρα, με την προσπάθεια αυτή θα αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας και θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα πιο ποιοτικό και λειτουργικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά μας. Είναι μια σπουδαία απόφαση για εμάς και πλέον τρέχουμε για να την υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό».