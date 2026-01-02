Πολιτική | Ελλάδα

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός
«Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές, λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον "μεταμορφώνει" σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις. Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι».

Κριτική στις πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις περί συναίνεσης ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζοντας: «Μετά από έξι χρόνια διάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου, πλήρους καταπάτησης όλων των λειτουργιών της Δημοκρατίας και απαξίωσης των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί ως θεσμικός και συναινετικός προκαλεί θυμηδία».

Συνεχίζοντας αναφέρει πως «θυμίζει ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση του, είναι υπεύθυνοι για πολλαπλές επιθέσεις, προσβολές και υποβάθμιση των ανεξάρτητων αρχών. Ας μην ψάχνει τώρα δικαιολογίες για να φιλοτεχνήσει θεσμικό προσωπείο. Η μόνη διέξοδος για την ανάκτηση της αξιοπιστίας των Θεσμών είναι η ταχύτερη παραίτηση της κυβέρνησης του. Τα ζητήματα δημοκρατίας επιλύονται μόνο με την ψήφο του ελληνικού λαού».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές, λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον "μεταμορφώνει" σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις. Μην μπερδεύεστε, ο Μητσοτάκης είναι».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γιατί οι Έλληνες δεν αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος - Μικρή κινητικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Λιανεμπόριο: Ποιες ξένες αλυσίδες έρχονται Ελλάδα το 2026

tags:
ΣΥΡΙΖΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider