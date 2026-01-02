Wall Street: Mε κέρδη στην εκκίνηση του 2026 οι Dow Jones και S&P 500

O Dow Jones ενισχύθηκε 0,66% στις 48.382 μονάδες, o S&P 500 κέρδισε 0,19% στις 6.858 μονάδες και ο Νasdaq αποδυναμώθηκε 0,03% στις 23.235 μονάδες.

Με μεικτά πρόσημα έκανε ντεμπούτο στο 2026 η Wall Street με τους Dow Jones και S&P 500 -τελικά- να βάφονται στο «πράσινο», όμως ο Nasdaq σημείωσε οριακή πτώση μετά από επανωτές εναλλαγές προσήμων μετά την τρίτη διαδοχική χρονιά διψήφιων κερδών. O Dow Jones ενισχύθηκε 0,66% στις 48.382 μονάδες, o S&P 500 κέρδισε 0,19% στις 6.858 μονάδες και ο Νasdaq αποδυναμώθηκε 0,03% στις 23.235 μονάδες.

«Βαριά» χαρτιά τσιπ και ΑΙ όπως η Nvidia και η Micron Technology πρόσθεσαν 1,26% και 10,47%, όντας οι μεγάλοι νικητές το 2025 με ράλι 39% και άνω του 240% αντίστοιχα. Ωστόσο, άλλοι τομείς της τεχνολογίας υπέστησαν απώλειες με αισθητό βαρίδι τις μετοχές λογισμικού δέχτηκαν πιέσεις, καθώς οι Salesforce και CrowdStrike υποχώρησαν 4,26% και 3,24%. Επιπλέον, ο τίτλος της Tesla έφερε πιέσεις καθώς απώλεσε 2,59%, αφού οι παραδόσεις στο δ' τρίμηνο ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η Wayfair σκαρφάλωσε 6,12%, ενώ η RH ισχυροποιήθηκε 7,96% αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε τις αυξήσεις δασμών στα έπιπλα, τα ντουλάπια και τους νιπτήρες για ένα χρόνο. Με απόφασή του, αναβάλλεται συγκεκριμένα ένας δασμός 30% στα ταπετσαρισμένα έπιπλα και ένας δασμός 50% στα ντουλάπια κουζίνας και τους νιπτήρες, διατηρώντας σε ισχύ μόνο τον δασμό 25% που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει συνεχής εναλλαγής μεταξύ τίτλων τεχνολογίας και μη, αλλά συνολικά θα κινηθούμε υψηλότερα», εκτίμησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, Τζέι Χάτφιλτν. Ο CEO που έχει ως στόχο 8.000 μονάδες στο τέλος του έτους για τον S&P 500, δήλωσε ότι το ράλι θα είναι «καλύτερα ισορροπημένο» καθώς οι περιφερειακές τράπεζες υπεραποδίδουν και οι τεχνολογικές μετοχές με ακριβές αποτιμήσεις, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ, αρχίζουν να υστερούν.

«Υπάρχουν θέματα εκτός από την τεχνολογία που είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσουν φέτος», πρόσθεσε. Οι στρατηγικοί αναλυτές της Wall Street αναμένουν περισσότερα κέρδη για την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ το 2026. Η έρευνα CNBC Market Strategist δείχνει ότι ο μέσος στόχος του S&P 500 για το έτος είναι οι 7.629 μονάδες, που ισοδυναμεί με upside 11,4%.