Σαββατοκύριακο στα Τίρανα: Απόδραση στην ανερχόμενη πρωτεύουσα των Βαλκανίων

Όλα όσα μπορείτε να δείτε και να κάνετε σε μια μικρή απόδραση στην πρωτεύουσα της Αλβανίας.

Τα Τίρανα είναι μια πόλη ιδανική για κοντινή απόδραση, μια πρωτεύουσα με μεγάλη σκοτεινή ιστορία που έχει ανασυγκροτηθεί και εκσυγχρονιστεί τα τελευταία χρόνια. Πολύχρωμα παλιά κτίρια, σύγχρονοι ουρανοξύστες, καταπράσινα πάρκα, ιστορία που συνδυάζει οθωμανικές, κομμουνιστικές και σύγχρονες επιρροές, αλλά και μια χαλαρή, νεανική ατμόσφαιρα, καθιστούν τα Τίρανα ιδανικό προορισμό για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο.

Μόλις σε μια ώρα με το αεροπλάνο θα βρεθείτε στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, μια πόλη σε διαρκή εξέλιξη και γεμάτη αντιθέσεις. Τα Τίρανα αποτελούν ένα city break ιδανικό για δύο με τρεις ημέρες, καθώς προλαβαίνετε να τα γνωρίσετε με τα πόδια και να δείτε όλα τα σημαντικά αξιοθέατα. Επισκεφτήκαμε την ανερχόμενη πόλη των Βαλκανίων, απολαύσαμε τις βόλτες στις ζωντανές γειτονιές της, θαυμάσαμε τα αξιοθέατα που μαρτυρούν την ιστορία της, δοκιμάσαμε την τοπική κουζίνα και γνωρίσαμε την κουλτούρα της μέσα σε 48 ώρες.

Αλβανία
