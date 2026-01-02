ΠΑΣΟΚ: Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες

«Δυστυχώς για τους αγρότες που υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να ‘βαφτίσει το ψάρι κρέας'. Παρουσίασε έναν πρωτογενή τομέα δήθεν ακμάζοντα την τελευταία επταετία, που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του σχετικά με τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

«Δυστυχώς για τους αγρότες που υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική», σχολιάζει, σημειώνοντας ότι «τα ποσά που εισέπραξαν οι παραγωγοί ως άμεσες ενισχύσεις για το γεωργικό τους εισόδημα είναι τα χαμηλότερα από κάθε άλλη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ».

Τονίζει δε ότι το 2025 είναι έτος στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΚΑΠ: το ΠΑΑ 2014-2022 και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Πυλώνα ΙΙ, «με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε δράσεις και έργα που δεν αφορούν ενεργούς αγρότες». Αναφέρει ειδικότερα ότι «το ΠΑΑ 2014-2022, έως τις 31/12/2025, πραγματοποιεί τις τελικές του πληρωμές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν μη αγρότες: εργολάβους δημοσίων έργων, επενδύσεις αγροτουρισμού και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές» και πως «η προσπάθεια να παρουσιαστούν αυτές οι πληρωμές ως στήριξη του αγροτικού εισοδήματος συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμη ότι «ο κ. Χατζηδάκης μάς είπε ότι θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους και άλλα τόσα στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς». Σημειώνει ότι «παρέλειψε, όμως, να πει την αλήθεια», ότι «τα χρήματα αυτά δεν ‘περίσσεψαν' από την ΚΑΠ», αλλά ότι «είναι πόροι που, επί επτά χρόνια, η ίδια η κυβέρνηση -κατά ομολογία του Πρωθυπουργού στη Βουλή- κατέβαλε σε μη δικαιούχους». «Πάνω από 1 δισ. ευρώ χρημάτων των παραγωγών κατέληξαν σε λάθος χέρια», τονίζει.

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη, τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκαν για τη χώρα μας πάνω από 220 εκατ. ευρώ λόγω αδυναμίας κατανομής τους από την κυβέρνηση» και σχολιάζει ότι «αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ‘επιτυχίας' που επικαλείται».

Επιπλέον τονίζει ότι «παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου 2023 για άμεση αποκατάσταση ζημιών και αποζημιώσεις από τις καταστροφές DANIEL και ELIAS, δύο χρόνια μετά δίνονται ακόμη αποζημιώσεις - και μάλιστα παρουσιάζονται ως κυβερνητικό επίτευγμα», ενώ «το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν ακόμη πληγέντες που δεν έχουν αποζημιωθεί». Ενδεικτικό της κυβερνητικής αμέλειας αποτελεί το γεγονός ότι η ΚΥΑ για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου εκδόθηκε στις 5/12/2025, ενώ η προκαταβολή (60%) πιστώθηκε μόλις στις 23 Δεκεμβρίου 2025», προσθέτει. Σχετικά με τις αποζημιώσεις για την ευλογιά, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η πολιτική αντιμετώπισης των ζωονόσων που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων».

Σχολιάζει ότι θα είχε πράγματι ενδιαφέρον ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πει «ένα προς ένα, ποια είναι τα 16 από τα 20 αιτήματα των αγροτών που, όπως ισχυρίζεστε, έχουν ικανοποιηθεί» και καταλήγει: «Αντί, λοιπόν, να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας. Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά και πιεστικά προβλήματα των αγροτών. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις».