Υεμένη: Οι αυτονομιστές σχεδιάζουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του νότου

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε μια επιχείρηση εναντίον των αυτονομιστών του νότου, που στηρίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως σημαντική κλιμάκωση στο ρήγμα μεταξύ των δύο χωρών του Κόλπου που ήταν μέχρι πρόσφατα οι πυλώνες της περιφερειακής ασφάλειας.

Η κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της νωρίτερα ανέφερε ότι έδωσε οδηγίες στον κυβερνήτη της επαρχίας Χαντραμούτ να αναλάβει τον έλεγχο της δύναμης «Ασπίδα της Πατρίδας» για να αποκαταστήσει την τάξη αφού το Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC) κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή αυτήν τον περασμένο μήνα. Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Yemen TV ο κυβερνήτης Σάλεμ Άχμεντ Σαΐντ αλ Χουνμπάσι είπε ότι η επιχείρηση αυτή θα είναι ειρηνική και δεν αποτελεί «κήρυξη πολέμου». Στόχος, όπως είπε, είναι να μην απειλήσουν την ασφάλεια τα στρατόπεδα των ανταρτών και να μην βυθιστεί στο χάος η Χαντραμούτ.

Η επαρχία αυτή συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και πολλοί εξέχοντες Σαουδάραβες κατάγονται από αυτήν, για αυτόν τον λόγο θεωρείται πολιτιστικά και ιστορικά σημαντική για το Ριάντ.

Ο κυβερνήτης είπε αργότερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν ένα στρατόπεδο στην Αλ Χάσα, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη βάση της επαρχίας. Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο αεροδρόμιο Σεΐχούν, είπε ένας εκπρόσωπος φυλών της Χαντραμούτ που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Το STC οργανώνει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του STC είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η επιχείρηση δεν είναι ειρηνική. «Η Σαουδική Αραβία παραπλάνησε εν γνώσει της τη διεθνή κοινότητα ανακοινώνοντας μια ειρηνική επιχείρηση, την οποία ουδέποτε σκόπευε να διατηρήσει ειρηνική. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι εξαπέλυσε επτά αεροπορικές επιθέσεις λίγα λεπτά αργότερα», είπε ο Αμρ Αλ Μπιντ.

Οι αυτονομιστές σχεδιάζουν να οργανώσουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της νότιας Υεμένης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ο ηγέτης τους, ο Αϊνταρούς Αλ Ζουμπάιντι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις συνομιλίες μεταξύ του νότου και τη βορρά της χώρας, ώστε να βρεθούν μηχανισμοί που «θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα του λαού του νότου».

«Με αφετηρία την επιθυμία και τη βούληση του λαού μας του νότου να αποκαταστήσουμε και να ανακηρύξουμε το κράτος του (…) ανακοινώνουμε την έναρξη μιας διετούς μεταβατικής φάσης» είπε ο Ζουμπάιντι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να σχολιάσουν ευθέως τις σημερινές εξελίξεις, διαμήνυσαν ότι προσεγγίζουν την πρόσφατη κλιμάκωση με αυτοσυγκράτηση και ότι δεσμεύονται για την αποκλιμάκωση. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι και οι τελευταίες δυνάμεις τους –που επισήμως πολεμούσαν την τρομοκρατία– έχουν αποχωρήσει από την Υεμένη.

Τουλάχιστον επτά αυτονομιστές σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς

Από τα σαουδαραβικά πλήγματα σκοτώθηκαν επτά μέλη των STC, σύμφωνα με τους αυτονομιστές. Αυτές είναι οι πρώτες ανθρώπινες απώλειες σε αυτή τη σύγκρουση αφού το STC κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις στη Χαντραμούτ και τη γειτονική επαρχία Μάχρα, τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Αμπντελμάλεκ, τον επικεφαλής των STC στο Ουάντι και την έρημο της Χαντραμούτ, η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επτά πλήγματα σε μια στρατιωτική βάση στην Αλ Χάσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 20.

Ταυτόχρονα, είπε, σημειώθηκε χερσαία επίθεση από ισλαμιστές «πολιτοφύλακες» και μέλη της Αλ Κάιντα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του STC Μοχάμεντ Αλ Νακίμπ έκανε λόγο για «υπαρξιακό πόλεμο» εναντίον των δυνάμεων αυτών που, όπως υποστήριξε, στηρίζονται από το Ριάντ.

Άλλη πηγή του STC είπε αργότερα ότι βομβαρδίστηκε μια άλλη βάση και το αεροδρόμιο της Σεϊχούν, μιας πόλης στη Χαντραμούτ. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι διεξάγονται μάχες στον τομέα αυτόν.

Σαουδαραβικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι τα πρώτα πλήγματα σήμερα έγιναν από τον συνασπισμό του οποίου ηγείται το Ριάντ. Αυτός ο στρατιωτικός συνασπισμός συγκροτήθηκε το 2015 για να στηρίξει την κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους αντάρτες Χούθι οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και μεγάλες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Μια πηγή προσκείμενη στον σαουδαραβικό στρατό είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επιχείρηση «δεν θα σταματήσει μέχρι να αποσυρθεί το STC από τις δύο περιοχές».

Το Ριάντ έχει καλέσει κατ’ επανάληψη το STC να αποσυρθεί από τις δύο επαρχίες, όμως χθες το Συμβούλιο, το οποίο φιλοδοξεί να αποκαταστήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία της Υεμένης (ανεξάρτητο κράτος μεταξύ 1967-90) επανέλαβε ότι σκοπεύει να παραμείνει στα εδάφη που ελέγχει.

«Αδιαλλαξία»

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας για την Υεμένη, Μοχάμεντ αλ Τζάμπερ, κατηγόρησε τον ηγέτη του STC, τον Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι, για «αδιαλλαξία» απέναντι στις προσπάθειες ειρήνευσης. «Το βασίλειο κατέβαλε όλες τις προσπάθειες αυτές τις εβδομάδας και μέχρι χθες για να μπει τέλος στην κλιμάκωση και να πετύχει την αποχώρηση των δυνάμενων (του STC) από τις επαρχίες Χαντραμούτ και Μάχρα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Όμως προσέκρουσε στη συνεχή άρνηση και την αδιαλλαξία του Αϊνταρούς αλ Ζουμπάιντι», πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής είπε ότι ο ηγέτης του STC αρνήθηκε χθες να δώσει την έγκρισή του ώστε το αεροπλάνο που μετέφερε μια επίσημη σαουδαραβική αντιπροσωπεία να προσγειωθεί στο Άντεν, την προσωρινή πρωτεύουσα της υεμενίτικης κυβέρνησης. Το αεροδρόμιο έκλεισε, πρόσθεσε. Την Πέμπτη το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης, που ελέγχεται από το STC, κατήγγειλε την απόφαση του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού με την οποία υποχρεώνονταν όλα τα αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από ή προς τα ΗΑΕ να προσγειώνονται στη Σαουδική Αραβία για έλεγχο.

Το υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει επισήμως το κλείσιμο του αεροδρομίου του Άντεν. Σύμφωνα όμως με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες.

