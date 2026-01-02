Tax & Labour | Φορολογικά

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Στο 88% η εμπρόθεσμη πληρωμή τους

Newsroom
Ίδια επίπεδα πληρωμών με το 2025. Τα οχήματα που τέθηκαν σε ακινησία έφτασαν τα 208.976. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Το 88% άγγιξε η εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα στο 2026 καθώς η σχετική προθεσμία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατ. οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατ. (ποσοστό 88%).

Το ποσοστό αυτό είναι στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025. Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι:

  • 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.
  • 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.
  • ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:
  1. εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή
  2. μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.

