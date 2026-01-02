Ευρωαγορές: Με αισιοδοξία στο 2026 - Ξεπέρασε τις 10.000 μονάδες ενδοσυνεδριακά ο FTSE 100

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του έτους οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χτίζοντας περαιτέρω στα κέρδη του 2025.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του έτους οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χτίζοντας περαιτέρω στα κέρδη του 2025, ενώ ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 βρέθηκε για πρώτη φορά ενδοσυνεδρικά πάνω από τις 10.000 μονάδες.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε κέρδη 0,57% στις 596,14 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε 1,03% στις 5.851 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ισχυροποιήθηκε 0,41% στις 24.534 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,56% στις 8.195 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,24% στις 9.954 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδρικά άγγιξε τις 10.051 μονάδες σε νέο ιστορικό υψηλό. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρέθηκε στο +0,96% στις 45.374 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 αναρριχήθηκε 1,07% στις 17.492 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της δανέζικης ενεργειακής Orsted σημείωσε άνοδο 4,62% μετά την ανακοίνωση ότι αμφισβήτησε την αναστολή της μίσθωσης της κοινοπραξίας Revolution Wind από την αμερικανική κυβέρνηση και θα ζητήσει δικαστική εντολή.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές κατοικιών στη Βρετανία υποχώρησαν απροσδόκητα τον Δεκέμβριο, υποδηλώνοντας ότι η αγορά ακινήτων ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης που προβλέπει αύξηση των φόρων.

Η Nationwide Building Society που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους στεγαστικών δανείων στη χώρα, ανέφερε ότι η μέση τιμή κατοικίας μειώθηκε κατά 0,4%, στις 271.068 λίρες (365.000 δολάρια), σημειώνοντας την πρώτη πτώση εδώ και τέσσερις μήνες. Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε την αύξηση 0,3% του Νοεμβρίου και διέψευσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 0,1% για το τέλος του έτους.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι τιμές των κατοικιών είχαν ανέβει κατά 0,6%, το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Απρίλιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις ευρωαγορές με επίτευξη διαδοχικών ιστορικών υψηλών σε κερδοφόρο ράλι τετραετίας, αντλώντας ισχυρή ώθηση από έναν συνδυασμό παραγόντων που εκτείνεται από τα χαμηλότερα επιτόκια διεθνώς, την άρση του φρένου χρέους προς όφελος της δημοσιονομικής στήριξης της Γερμανίας και της διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων από τις ΗΠΑ.