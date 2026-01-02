Πετρέλαιο: Με πτώση στο 2026 μετά την «κατρακύλα» πενταετίας

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έχασαν 39 σεντς στα 60,46 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 37 σεντς στα 57,05 δολάρια

Διατηρείται το πτωτικό κλίμα στο πετρέλαιο στην πρώτη ημέρα συναλλαγών του 2026, μετά την μεγαλύτερη ετήσια πτώση που κατεγράφη την τελευταία πενταετία, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες για την υπερπροσφορά έναντι των γεωπολιτικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και των εξαγωγών της Βενεζουέλας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έχασαν 10 σεντς στα 60,75 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate απώλεσε επίσης 10 σεντς στα 57,32 δολάρια. Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορήθηκαν για επιθέσεις εναντίον αμάχων την Πρωτοχρονιά, παρά τις συνομιλίες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, με στόχο να διακόψει τις πηγές χρηματοδότησης της Μόσχας για την στρατιωτική της εισβολή. Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε την πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο την Τετάρτη, επιβάλλοντας κυρώσεις σε τέσσερις εταιρείες και σε συνδεδεμένα πετρελαιοφόρα που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονταν με τον «μαύρο χρυσό» του Καράκας.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης να βοηθήσει τους διαδηλωτές στο Ιράν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολήσουν εναντίον τους, μετά από ημέρες αναταραχών που αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική απειλή εδώ και χρόνια για την Τεχεράνη. «Παρά τις γεωπολιτικές ανησυχίες, η αγορά πετρελαίου φαίνεται ακίνητη. Οι τιμές είναι κλειδωμένες σε αυτό το μακροπρόθεσμο εύρος συναλλαγών και υπάρχει η αίσθηση ότι η αγορά θα είναι εφοδιασμένη ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί», τόνισε ο Φιλ Φλιν, αναλυτής του Price Futures Group.

Στη Μέση Ανατολή, η κρίση μεταξύ των παραγωγών του OPEC, Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για την Υεμένη έχει επιδεινωθεί μετά τη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Άντεν την Πέμπτη. Ο OPEC πρόκειται να συναντηθεί στις 4 Ιανουαρίου και επενδυτές αναμένουν ευρέως νέο «πάγο» στην αύξηση της παραγωγής κατά το πρώτο τρίμηνο, εκτίμησε η αναλύτρια της Sparta Commodities, Τζουν Γκο.

«Το 2026 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τον OPEC και την εξισορρόπηση της προσφοράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα συνεχίσει να δημιουργεί αποθέματα αργού πετρελαίου κατά το πρώτο εξάμηνο, παρέχοντας ένα κατώτατο όριο για τις τιμές του πετρελαίου. Τα πετρελαϊκά πετρέλαια Brent και WTI έχασαν σχεδόν 20% το καθένα το 2025, η μεγαλύτερη απότομη πτώση από το 2020. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά απωλειών για το Brent, το μεγαλύτερο σερί απωλειών που έχει καταγραφεί ποτέ.