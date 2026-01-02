ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Τι ισχύει για όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς και για όσα σπίτια είναι ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές. Οι προϋποθέσεις που «κουρεύουν» 50% τον φόρο.

Μειωμένο ακόμη και πάνω από 50% θα είναι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026 για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, το οποίο θα «χτυπήσει» την πόρτα τους στις αρχές Μαρτίου.

Κερδισμένοι θα είναι όσοι διαμένουν σε μικρούς οικισμούς, οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Τα νέα εκκαθαριστικά αναμένεται να ενσωματώνουν:

- Έκπτωση 50% για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς. Στο μισό μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για φορολογούμενους που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με εξαίρεση όσους βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων) με το όριο να αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους για ιδιοκτήτες κύριας κατοικίες στον Έβρο, τη Δυτική Μακεδονία και τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας. Η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αντικειμενική αξία της πλήρους κυριότητας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Ισχύει για πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία, χωρίς να επεκτείνεται σε δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια. Στην περίπτωση που η κύρια κατοικία σε μικρό οικισμό είναι ασφαλισμένη έναντι φυσικών καταστροφών, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει το 70%. Στη βασική μείωση 50% προστίθεται επιπλέον έκπτωση 20% λόγω ασφάλισης, ενισχύοντας σημαντικά το όφελος για τους ιδιοκτήτες.

- Μείωση έως 20% για κατοικίες ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές. Περίπου 400.000 νοικοκυριά με ασφαλισμένες κατοικίες δικαιούνται έκπτωση 20% στον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για κύρια, δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας, η μείωση περιορίζεται στο 10%. Σε περίπτωση ασφάλισης μικρότερης των 12 μηνών, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά. Για παράδειγμα, κατοικία αξίας 450.000 ευρώ με ασφάλιση οκτώ μηνών δικαιούται έκπτωση 13,3%, ενώ για έξι μήνες το ποσοστό περιορίζεται στο 10%. Δεν προβλέπεται καμία μείωση για ασφάλιση έως τριών μηνών.

- Μειωμένο κατά 50% για ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα. Περίπου 900.000 φορολογούμενοι θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται κατά 50% ή να μηδενίζεται, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η μείωση 50% ισχύει για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Παράλληλα, τίθενται ανώτατα όρια στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, τα οποία διαμορφώνονται στις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, στις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί και στις 200.000 ευρώ για οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

- Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πολύτεκνους, ΑμεΑ με βάση εισοδηματικά κριτήρια καθώς για και πληγείσες περιοχές.