Ανεβάζει στροφές και ρυθμό προόδου ο αυτοκινητόδρομος Ε65 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Υπερβαίνει το 86% ο ρυθμός προόδου των εργασιών για την υλοποίηση του βόρειου τμήματος «Τρίκαλα – Εγνατία» του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας – Ε 65, με κατασκευαστή την ΤΕΡΝΑ. Ολοκληρώνεται στο β’ τρίμηνο 2026. Το έργο και τα οφέλη.

Με… υψηλό ρυθμό προόδου προχωρούν από την ΤΕΡΝΑ, κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι εργασίες στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας – Ε 65, φέρνοντας πιο κοντά το ορόσημο ολοκλήρωσης του υπολειπόμενου μέρους «Τρίκαλα – Εγνατία», ενταγμένου και στο Ταμείο Ανάκαμψης, για το β’ τρίμηνο – τέλος α’ εξαμήνου 2026.

Όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα, προ ολίγων μόλις εβδομάδων, στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο ρυθμός προόδου ξεπερνά το 86,2%, όπως πιστοποιήθηκε και από πλευράς Ανεξάρτητου Μηχανικού που έχει επιλεγεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Βάσει δε αυτής της επίδοσης, εγκρίθηκε και η σχετική χορήγηση 32,077 εκατ. ευρώ προς την κοινοπραξία Κεντρική Οδός, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω της επίτευξης του στόχου που επιφέρει την καταβολή της σχετικής (11ης) Χρηματοδοτικής Συμβολής Δημοσίου βάσει της «Σύμβασης Παραχώρησης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου ‘’Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)».

Ως γνωστόν, πρόκειται για το τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τον κόμβο εξόδου, κοντά στα Γρεβενά, εκεί όπου ο νέος αυτοκινητόδρομος διασταυρώνεται με την «Εγνατία Οδό», μήκους σχεδόν 45,5 χλμ.. «Το έργο προχωρά με πολύ καλό ρυθμό και κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει, αντιμετωπίστηκαν. Η αρχαιολογική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τις ανασκαφές και τις παρέδωσε πριν λίγες μέρες, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα - καιρού επιτρέποντος φυσικά - και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία.

Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που εξυπηρετεί τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία, καθώς και πολλές άλλες περιοχές, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους μετακίνησης και προσφέροντας νέες δυνατότητες στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Δήμας, στο πλαίσιο επίσκεψης στα εργοτάξια.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και τα οφέλη

Ολόκληρος ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65 τον Απρίλιο του 2024, σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας.

Υπό κατασκευή από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών. Για την κατασκευή τους λειτουργούν (δύο) 2 κεντρικές και (δύο) 2 υποστηρικτές εγκαταστάσεις με 780 άτομα προσωπικό και 440 μηχανήματα έργου και φορτηγά.

Με την ολοκλήρωσή του το βόρειο τμήμα, θα ενωθεί στον ανισόπεδο κόμβο Τρικάλων με το μεσαίο τμήμα του Ε65 Ξυνιάδα – Τρίκαλα που βρίσκεται σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2017. Αυτά τα περίπου 80 χλμ., σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, έχουν ήδη δώσει μια νέα μορφή στα ταξίδια από Αθήνα προς Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα και προς όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας. Βασική βελτίωση για όλους τους οδηγούς, είναι ότι πλέον παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού προς Τρίκαλα και Καρδίτσα, έχει μειωθεί περισσότερο από 30 λεπτά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος