Δημόσια ακίνητα: Αποκτούν ηλεκτρονικό φάκελο και ταυτότητα - Στόχος η προστασία και η αξιοποίησή τους

Στο ΠΔΕ εντάσσονται δράσεις για την καταγραφή και αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων. Τεχνητή νοημοσύνη και drones στη φαρέτρα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ανεβάζει ταχύτητες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, εντάσσοντας, με απόφαση που υπογράφει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μια σειρά από δράσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή, οργάνωση και αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας.

Παράλληλα, επιστρατεύονται νέα ψηφιακά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη για την ψηφιακή καταγραφή των κρατικών ακινήτων, αλλά και drones ώστε να αποκτήσει εναέριες εικόνες υψηλής ανάλυσης, τρισδιάστατες απεικονίσεις και γεωχωρικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά διευκολύνουν τον εντοπισμό ακινήτων, την αποτύπωση των ορίων τους και την εκτίμηση της κατάστασής τους.

Δράσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

Σύμφωνα με την απόφαση Πιερρακάκη, μέχρι τον Ιούλιο του 2028 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα έργα:

Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος καταγραφής, κωδικοποίησης και ταξινόμησης ακινήτων, με ενσωμάτωση όλων των απαιτούμενων νομοτεχνικών προτύπων (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, ΚΑΕΚ, ΠΕΑ).

Δημιουργία Ενιαίας Βάσης Δεδομένων- Ψηφιακού Αποθετηρίου, με μεταφορά και οργάνωση των στοιχείων του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας και τεχνική διασύνδεση με τις βάσεις του ΤΑΙΠΕΔ, της ΕΤΑΔ και του Εθνικού Κτηματολογίου.

Εισαγωγή, επικαιροποίηση και εκκαθάριση δεδομένων, με στοχευμένο έλεγχο ποιότητας, εντοπισμό ασυμφωνιών και αξιοποίηση ψηφιοποιημένων εγγράφων για την επιβεβαίωση κρίσιμων πεδίων.

Διενέργεια τεχνικών και νομικών ελέγχων σε έως 5.000 επιλεγμένα ακίνητα από εξειδικευμένους επαγγελματίες, με στόχο την πλήρη τεκμηρίωση και ετοιμότητα αξιοποίησής τους.

Φιλοξενία της πλατφόρμας στο G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνσης (ΓΓΠΣΨΔ), με διασφάλιση διαθεσιμότητας, ασφάλειας και δυνατότητας μελλοντικών επεκτάσεων.

Όπλο οι ψηφιακές τεχνολογίες

Το 2026 θα ενισχυθεί περαιτέρω η ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για όλες τις διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση, την αξιοποίηση και την προστασία της περιουσίας του Δημοσίου. Πιο αναλυτικά, σχεδιάζονται οι κάτωθι δράσεις:

Α. Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών με ενεργοποίηση έργων όπως:

βεβαίωση ηλεκτρονικού χρηματικού καταλόγου μέσω διαλειτουργικότητας με το taxisnet (ΑΑΔΕ), ανάπτυξη ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) σε συνεργασία με το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την αυτόματη σύνταξη των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών αναφορικά με τα δημόσια κτήματα και ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Κτηματολόγιο για την αναζήτηση των ακινήτων των κληρονομούμενων των σχολαζουσών κληρονομιών και για την έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων επί αυτών των ακινήτων και με το Μητρώο Πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται ευχερέστερη η αναζήτηση των στοιχείων των κληρονομούμενων και επιτυγχάνεται η ταχύτερη εκκαθάριση των κληρονομιών.

Β. Αξιοποίηση Ακίνητης Δημόσιας Περιουσίας

εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας με σκοπό την εναρμόνιση της αξιοποίησης των δημόσιων ακινήτων με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και με τις βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης, ανάπτυξη συνεργασίας και διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται ακίνητα και δημιουργία ολοκληρωμένης λύσης καταγραφής, διαχείρισης και αξιοποίησης των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω, μεταξύ άλλων, και της αναβάθμισης της υπάρχουσας πλατφόρμας αλλά και της ανάπτυξης συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence - BI), το οποίο θα επιτρέπει τη σύνθετη ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών, ενισχύοντας τη στρατηγική αξιοποίηση των πληροφοριών.

Προστασία Δημόσιας Περιουσίας

Κατά το έτος 2026 προγραμματίζεται να υπάρξει ευρεία χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, όπως Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ - drones) σε συνδυασμό με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, για τη διαπίστωση παραβάσεων και την ανεύρεση καταπατήσεων σε κοινόχρηστους χώρους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, οι οποίοι εκτείνονται σε όλη την επικράτεια.