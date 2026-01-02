Αγρότες: Σκέψεις για «απόβαση» στην Αθήνα - Εισήγηση για γενικευμένη κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Στα 3,82 δισ. ευρώ οι πληρωμές του 2025 προς τον αγροτικό κόσμο. «Ακατανόητη χαρακτήρισε την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Επιστρέφουν από αύριο στα μπλόκα οι αγρότες μετά την ανάπαυλα των γιορτών με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων την Κυριακή όπου όπως όλα δείχνουν θα σκληρύνουν τη στάση τους με ακόμα πιο δυναμικές μορφές κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δήλωσε ότι την Κυριακή θα ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση.

Στα μπλόκα ήδη υπάρχουν εισηγήσεις για γενικευμένη κλιμάκωση, ενώ ορόσημο είναι η Κυριακή και η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα που θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, με φωνές αγροτοσυνδικαλιστών να αφήνουν παράθυρο διαλόγου με την κυβέρνηση. Άλλοι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτό τον λόγο προτίθενται αμέσως μετά τις γιορτές να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του 2025 προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας από ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΕΘΟ και ΕΛΓΑ. Από τα 3,38 δισ. ευρώ το 2024, οι πληρωμές έφτασαν το 2025 τα 3,82 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ακατανόητη χαρακτήρισε την άρνηση διαλόγου από ορισμένους αγροτοσυνδικαλιστές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης συμπληρώνοντας ότι: «Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας».

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σημειώνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν σπίτια τους με άδεια χέρια και πιστεύουν ότι η λύση για τη συνέχιση της κινητοποίησης είναι η περαιτέρω πίεση με κλείσιμο ίσως και παρακαμπτήριων δρόμων για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μετά τα Θεοφάνια. Επίσης υπάρχει και η πρόταση ή σκέψη, η οποία συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ και άλλων μπλόκων, για κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα και πραγματοποίηση ενός συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Αύριο αναμένεται να αποφασίσουν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ποια πρόταση θα προκρίνουν ή αν θα προκρίνουν και τις δύο, στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα την Κυριακή, όπου και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Εν τω μεταξύ, παράλληλα, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την αριστερή λωρίδα, όμως στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Μαρτίνου μέχρι λίγο μετά το Κάστρο, τα οχήματα καλούνται να μετακινηθούν μέσω παρακαμπτήριου οδού μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων και στη συνέχεια τα οχήματα ξαναβγαίνουν στην Εθνική Οδό.