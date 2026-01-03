Δημογραφικό: Μειώθηκαν κατά 14% οι μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά μέσα σε μία 10ετία

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, παρουσίασαν μείωση κατά 3,1% στα νηπιαγωγεία και κατά 2,1% στα δημοτικά μέσα σε ένα σχολικό έτος.

Κατά 78.111 μειώθηκε ο μαθητικός πληθυσμός στα δημοτικά σχολεία την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δεκάδων σχολικών μονάδων σε ορεινές ή μικρές νησιωτικές περιοχές, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Το δημογραφικό πρόβλημα «χτυπάει» πρώτα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκεί όπου ανήκουν και τα περισσότερα σχολεία που τίθενται σε αναστολή, καθώς δεν συγκεντρώνουν το μίνιμουμ των μαθητών (15 άτομα) που απαιτούνται για να μείνει ανοικτό.

Σε αναστολή διατηρείται ένα σχολείο για μία τριετία. Εάν μέσα στα χρόνια αυτά δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μαθητών, τότε το σχολείο διαγράφεται από τον σχολικό χάρτη. Εξαίρεση αποτελούν τα μειονοτικά σχολεία, τα οποία τίθενται μόνο σε αναστολή χωρίς να κλείνουν οριστικά.

Καλύτερη είναι η εικόνα στα νηπιαγωγεία, τα οποία «τροφοδοτούνται» με μαθητές λόγω της καθιέρωσης της δίχρονης προσχολικής αγωγής, με αποτέλεσμα να «εμπλουτίζεται» ο σχολικός πληθυσμός και με τα τετράχρονα παιδιά, και όχι μόνο υποχρεωτικά με τα πεντάχρονα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν στις στατιστικές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία και δημοτικά) του σχολικού έτους 2023/2024, oι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2023/2024 μειώθηκαν κατά 0,7% στα νηπιαγωγεία και κατά 0,9% στα δημοτικά, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Σε βάθος 10ετίας, η μείωση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 14%.



Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκε κατά 4,9% στα νηπιαγωγεία και κατά 13,1% στα δημοτικά.

Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024, σε σχέση με το 2022/2023, παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% στα δημοτικά.

Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2023/2024 ήταν ένας εκπαιδευτικός για 7,6 μαθητές στα νηπιαγωγεία και ένας εκπαιδευτικός για 7,2 μαθητές στα δημοτικά, ενώ για το σχολικό έτος 2022/2023, οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν ένας προς 8,2 και ένας προς 8,4.

Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 36% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 35,9% του σχολικού πληθυσμού των δημοτικών της Ελλάδας.