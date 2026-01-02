Με το δεξί στο 2026 τα πολύτιμα μέταλλα - Στα χαμηλά ημέρας ο χρυσός

Με ώθηση από τα κέρδη του 2025, τα πολύτιμα μέταλλα μπήκαν με το δεξί στην πρώτη συνεδρίαση συναλλαγών της νέας χρονιάς

Με ώθηση από τα κέρδη του 2025, τα πολύτιμα μέταλλα μπήκαν με το δεξί στην πρώτη συνεδρίαση συναλλαγών της νέας χρονιάς καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ διατηρούν υψηλή τη ζήτηση.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 4.313,29 δολάρια η ουγγιά, αγγίζοντας μέχρι και τα 4.402,06 δολάρια ενδοσυνεδριακά. Η τιμή του χρυσού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.549,71 δολαρίων/ουγγιά στις 26 Δεκεμβρίου και κατέγραψε άνοδο 64% το 2025.

Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου υποχώρησαν 0,3% στα 4.329,6 δολάρια/ουγγιά. Το παλλάδιο πρόσθεσε 2% στα 1.636,43 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έκλεισε το προηγούμενο έτος με άνοδο 76%, το μεγαλύτερο κέρδος του εδώ και 15 χρόνια.

Το ασήμι κέρδισε 0,7% στα 71,77 δολάρια, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων τη Δευτέρα. Η πλατίνα σκαρφάλωσε 3,5% στα 2.125,80 δολάρια η ουγγιά, μετά το ρεκόρ όλων των εποχών των 2.478,50 δολαρίων, επίσης τη Δευτέρα.

Και τα δύο μέταλλα ξεπέρασαν σε απόδοση τον χρυσό το 2025, με το ασήμι να εκρήγνυται άνω του 147%, λόγω του χαρακτηρισμού του ως κρίσιμου ορυκτού στις ΗΠΑ, των ελλείψεων εφοδιασμού και των χαμηλών αποθεμάτων όταν η βιομηχανική και επενδυτική ζήτηση ήταν ισχυρή. Η πλατίνα αναρριχήθηκε 127% πέρυσι.

Το αλουμίνιο ξεπέρασε τα 3.000 δολάρια ανά τόνο για πρώτη φορά από το 2022, καθώς οι ανησυχίες για την προσφορά και τα στοιχήματα για τη μακροπρόθεσμη ζήτηση τροφοδοτούν τις ανοδικές τάσεις στις τιμές των βασικών μετάλλων.

Ο περιορισμός της παραγωγικής ικανότητας στην Κίνα και τα προβλήματα στην ευρωπαϊκή παραγωγή λόγω υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έχουν μειώσει τα παγκόσμια αποθέματα, ενώ η ζήτηση από τους κλάδους των κατασκευών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει ισχυρή.

Τα futures του αλουμινίου σημείωσαν άνοδο 17% το 2025, τη μεγαλύτερη από το 2021.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε τις συζητήσεις της αγοράς για μειώσεις επιτοκίων τον Μάρτιο και ίσως για μια ακόμη κίνηση αργότερα φέτος... Αυτός ο συνδυασμός με τις σημαντικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο κίνδυνο από δασμούς και το αυξανόμενο χρέος των ΗΠΑ, κινούν κατά κάποιο τρόπο τον χρυσό, το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο υψηλότερα», εξήγησε ο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι αγορές αναμένουν τουλάχιστον δύο μειώσεις των επιτοκίων της Fed κατά 25%, καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό για τους επενδυτές που ως παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο, υποστηρίχθηκε επίσης από τις αναταραχές στο Ιράν και την απουσία μέχρι στιγμής ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και από ζητήματα που αφορούν τη Γάζα.

«Τεχνικά, ο επόμενος ανοδικός στόχος των ταύρων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού τον Φεβρουάριο είναι να παραγάγουν ένα κλείσιμο πάνω από τη σταθερή αντίσταση στο συμβόλαιο/ρεκόρ υψηλό των 4.584 δολαρίων», εκτίμησε ο Τζιμ Γουίκοφ, ανώτερος αναλυτής στην Kitco Metals.