TSMC: Άνοδος 2,5% της μετοχής παρά το χαμηλό διετίας στον ρυθμό αύξησης εσόδων

Σημαντική επιβράδυνση σημείωσαν τα μηνιαία έσοδα της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, καθώς φουντώνουν ξανά οι συζητήσεις για την βιωσιμότητα του «AI Boom» και της τεράστιας ώθησης που έχει δώσει σε μετοχές όπως εκείνης της Nvidia.

Συγκεκριμένα, η TSMC κατέγραψε αύξηση 16,9% στις πωλήσεις για τον Οκτώβριο, ο βραδύτερος ρυθμός από τον Φεβρουάριο του 2024. Ωστόσο, αυτός είναι σύμφωνος με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για αύξηση των πωλήσεων κατά 16% στο τρέχον τρίμηνο.

Η μετοχή της TSMC που διαπραγματεύεται στο αμερικανικό χρηματιστήριο, ενισχύεται 2,5% πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Τα στελέχη του κλάδου παραμένουν αισιόδοξα για την ανάπτυξη που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επιταχύνουν τις επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων. Οι επενδυτές τονίζουν ότι τα στοιχεία ενός μήνα δεν θα πρέπει να προκαλούν πανικό, καθώς οι αριθμοί ενδέχεται να επηρεάζονται από το χρονοδιάγραμμα των παραγγελιών, όπως αναφέρει το Barron's.

Οι επενδυτές κλονίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από μια ξαφνική πτώση των μετοχών τεχνολογίας της Ασίας, η οποία προκάλεσε ανησυχίες ότι το παγκόσμιο ράλι στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών ενδέχεται να δείχνει σημάδια αστάθειας. Επίσης, οι CEOs της Wall Street προειδοποίησαν για μια καθυστερημένη διόρθωση της αγοράς, ενώ η Scion Asset Management του Μάικλ Μπέρι αποκάλυψε πτωτικά στοιχήματα για την Nvidia.

Όλα τα παραπάνω, έλαβαν χώρα την ώρα που κορυφαίοι «παίκτες» της τεχνητής νοημοσύνης ανακοινώνουν τεράστια σχέδια επενδύσεων.

Οι Meta Platforms, Alphabet, Amazon και Microsoft θα δαπανήσουν συλλογικά περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη τον επόμενο χρόνο, μια αύξηση 21% από το 2025.

Η TSMC πρόσφατα αύξησε τo guidance για την άνοδο των εσόδων φέτος στο μεσαίο εύρος 30%-40%, από περίπου 30%. Ο κύριος μοχλός αυτής της ανάπτυξης είναι τα έσοδα από τσιπ που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία η TSMC είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένει να διπλασιαστούν το 2025 και να αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 40% για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο σημαντικότερος πελάτης της TSMC στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι η Nvidia, της οποίας ο CEO Τζενσέν Χουάνγκ επισκέφθηκε την Ταϊβάν το Σαββατοκύριακο, όπου και δήλωσε ότι η επιχείρησή του «αναπτύσσεται μήνα με το μήνα, όλο και πιο δυνατή».