Μητσοτάκης: Τραμπουκίζουν αγρότες που θέλουν τον διάλογο - Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός

Στο αγροτικό ζήτημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Action24, ενώ απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο προς τους αγρότες, με φόντο τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τονίσει πως η δυσκολότερη μεταρρύθμιση της χρονιάς ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τη «ιδιαίτερα σύνθετη».

«Υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και υπάρχουν και κάποιοι που τους ασκούν, θα το πω πολύ απλά, τους τραμπουκίζουν σε μια λογική να μη σπάσει το μέτωπο. Θέλουμε να βρούμε μια λύση στο θέμα αυτό και η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρείται ολόκληρη την κοινωνία», σημείωσε.

Δείτε τη συνένευξη του Πρωθυπουργού εδώ:

«Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, πως ενώ διαδηλώνει και προβαίνει σε μία πράξη αρκετά επιθετική να κλείσεις δρόμους και να ταλαιπωρείς την κοινωνία, να μην θέλεις να έρθεις και να ακούσεις τις σκέψεις και τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αυτών των καίριων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι έχουμε σχεδόν 400.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, μπορεί να είναι 4.000 τρακτέρ στα μπλόκα, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι στα μπλόκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν θέλουμε να βρούμε μία λύση στο θέμα αυτό, αυτή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία», σημείωσε.

«Λυπάμαι που οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν στους δρόμους τις ημέρες των εορτών»

«Λυπάμαι πραγματικά για το γεγονός ότι συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν στα πλαίσια των μετακινήσεών τους για τις ημέρες των εορτών και ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές. Είναι σημαντικές μέρες για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, για την τροφοδοσία της αγοράς και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το αντιλαμβάνονται», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Η δυσκολότερη μεταρρύθμιση της χρονιάς ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Νομίζω ότι από πλευράς δυσκολίας υλοποίησης μεταρρύθμισης, ναι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν εξαιρετικά σύνθετη αλλαγή γιατί έπρεπε να κάνουμε μία αλλαγή εν κινήσε», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Πρέπει να εξακολουθούμε να πληρώνουμε με μία καινούργια διαδικασία. Και έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο και από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, που επωμίστηκε τον συντονισμό αυτής της μεταρρύθμισης, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κάναμε τις πληρωμές που είχαμε πει ότι θα κάνουμε αλλά τις κάναμε με σωστό τρόπο».

«Είπαμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο να πληρώνουμε μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα; Ναι, έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε νωρίτερα ακριβώς για το λόγο τον οποίο διαπιστώσαμε στην πορεία, ότι τελικά υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτήν την μεταρρύθμιση. Γίνεται, όμως, αυτή η μεταρρύθμιση. Και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε μία καινούρια αγροτική πολιτική», τόνισε.

«Πρέπει να δούμε την προοπτική του πρωτογενούς τομέα»

Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή μεσομακροπρόθεσμα τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να συνεργαστούν περισσότερο, να λύσουμε θέματα υποδομών, θέματα κόστους παραγωγής. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης με τους αγρότες.

«Όσα έχουμε εξαγγείλει για τον πρωτογενή τομέα θα γίνουν»

«Έχω μιλήσει με πολλή ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Έχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία και εμείς θα θέλαμε», δήλωσε.

«Όμως, είμαστε πια σε θέση να μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Έχουμε ένα καινούριο σύστημα πια, το οποίο δυστυχώς μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία το στήριξε, μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε οι αγροτικές επιδοτήσεις να δίνονται με ταχύτητα και με διαφάνεια. Αυτό ήταν, θυμίζω, το βασικό ζητούμενο των πολλών που κατέβηκαν να διαμαρτυρηθούν, άσχετα αν τώρα λένε διαφορετικά πράγματα».

Οι μεταρρυθμίσεις που ξεχωρίζει το 2025

Στον απολογισμό της χρονιάς και στις προτεραιότητες για το 2026 αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι υλοποιήθηκε η δέσμευση για τη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών.

Όπως είπε, παράλληλα «δώσαμε και τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες φοιτητές να μπορούν να διεκδικήσουν τον παραπάνω χρόνο που χρειάζονται για να μπορέσουν να τελειώσουν τις σπουδές τους».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στις «πολύ σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής για το 2026», με έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ υπογράμμισε και τη «σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων» για πρώτη φορά, συνδέοντάς τη με τα αλκοτέστ και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημειώνοντας ότι «κάτι αλλάζει και εδώ».

Κλείνοντας, τόνισε ότι στο τέλος κάθε χρονιάς «αξίζει να κάνουμε έναν εσωτερικό απολογισμό του τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε», παραπέμποντας και στη συνήθεια των αρχών του νέου έτους για προσωπικές δεσμεύσεις και στόχους.

Οι πολιτικοί στόχοι του 2026

Στο πλαίσιο του απολογισμού και της συζήτησης για τη νέα χρονιά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι παραμένει «αρκετά στοχοπροσηλωμένος», ξεκαθαρίζοντας πως δεν περιμένει «το γύρισμα του χρόνου» για να θέσει στόχους. Όπως είπε, οι πολιτικοί στόχοι για το 2026 έχουν ήδη εγκριθεί στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι το κρίσιμο δεν είναι τόσο «να θέσουμε τους στόχους» ή να καθορίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, όσο «να επιμείνουμε στην υλοποίηση της πολιτικής μας».

«Κάνουμε και τα δύο» – Διαχείριση κρίσεων και μεταρρυθμίσεις

Στο ερώτημα αν στις δύο κυβερνητικές θητείες κυριάρχησε η διαχείριση κρίσεων ή το μεταρρυθμιστικό έργο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «κάνουμε και τα δυο», προσθέτοντας πως το αποτέλεσμα «θα το κρίνουν οι πολίτες».

Όπως σημείωσε, η πρώτη τετραετία «μας υποχρέωσε να αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε διαχείριση κρίσεων», υπενθυμίζοντας ότι «πριν πέντε χρόνια από αυτές τις ημέρες… ξεκίνησε η επιχείρηση “Ελευθερία”, η επιχείρηση του εμβολιασμού» και ότι η πανδημία συνιστούσε «τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό, ψυχολογικό σοκ» που έπρεπε να αντιμετωπιστεί.

Στην ίδια τοποθέτηση απαρίθμησε τις διαδοχικές προκλήσεις των τελευταίων ετών, από το προσφυγικό και τα ζητήματα με την Τουρκία έως την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την είσοδο στο 2026, ανέφερε ότι «έχουμε κάθε λόγο να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο», επισημαίνοντας όμως ότι ο κόσμος γίνεται πιο αβέβαιος, κάτι που καθιστά τη «γρήγορη αντιμετώπιση κρίσεων» κρίσιμο στοιχείο, αφού «μονίμως θα προκύπτουν απρόοπτα τα οποία θα πρέπει να μπορείς να διαχειρίζεσαι».

Αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία

Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι «έχουμε έναν πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά από 80 χρόνια» και ότι «τέσσερα χρόνια κρατάει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς», σημειώνοντας πως «δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για σύγκρουση με «έναν επιτιθέμενο και έναν αμυνόμενο», όπου «κάποιος θέλει να αλλάξει με τη δύναμη της ισχύος του τα σύνορα» και κάποιος άλλος «προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι σε αυτά τα σχέδια επιβολής μιας μεγαλύτερης δύναμης».

«Η επένδυση στην άμυνα είναι επένδυση στην ειρήνη – Κανείς τρίτος δεν θα εγγυηθεί την ασφάλειά μας»

Αναφερόμενος στο 2026, τόνισε: «Όχι, δεν ανησυχώ, ούτε υπάρχει κάποιος λόγος πανικού» είπε απαντώντας στο ενδεχόμενο εάν υπάρχει πιθανότητα πολέμου, πρόσθεσε όμως ότι «δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μία υποχρέωση να μπορεί να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και οποιαδήποτε κρίση».

Σε αυτό το πλαίσιο συνέδεσε τις επιλογές της κυβέρνησης με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος, λέγοντας ότι «επενδύουμε τόσο πολύ στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεών μας, σε καινούργια αμυντικά συστήματα αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό».

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «ζούμε πια σε άλλους καιρούς» και διατύπωσε τη θέση ότι «κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας, κανείς τρίτος δεν θα την εγγυηθεί», τονίζοντας πως «εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε μπορεί να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Κατέληξε λέγοντας ότι «η επένδυση στην άμυνα είναι ουσιαστικά μία επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία» και ότι αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» για να μπορούν οι πολίτες «να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια». Παράλληλα, υπενθύμισε: «Και για να κοιμούνται οι πολίτες ήσυχοι, κάποιοι ξαγρυπνούν… τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας».

«Στις εκλογές οι πολίτες αποφασίζουν αν θα ανανεώσουν το «συμβόλαιο» της κυβέρνησης

Στη στιγμή της τελικής κρίσης των κυβερνήσεων, που στην πολιτική είναι οι εκλογές, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι τότε οι πολίτες αποφασίζουν «αν θέλουν να μας ανανεώσουν το συμβόλαιο πρόσληψης ή όχι». Όπως είπε, «μας έχουν προσλάβει για τέσσερα χρόνια να κάνουμε μια δουλειά» και στις εκλογές κρίνουν «αν εμείς πρέπει να συνεχίσουμε ή αν πρέπει κάποιος άλλος να κάνει αυτή τη δουλειά».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκείνη τη στιγμή οι πολίτες «βάζουν τα πράγματα σε μία “ζυγαριά”» και αξιολογούν αν «τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά», αναγνωρίζοντας ότι αρνητικά πάντα θα υπάρχουν και ότι «τα θετικά θα μπορούσαν να είναι περισσότερα». Το κρίσιμο ερώτημα, όπως το έθεσε, είναι «προς τα πού γέρνει η ζυγαριά», αν δηλαδή «η χώρα πάει μπροστά ή πάει πίσω».

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε και το ζήτημα της καθημερινότητας, επισημαίνοντας ότι, παρά «τα προβλήματα της ακρίβειας τα οποία υπάρχουν αναντίρρητα», οι πολίτες καλούνται να κρίνουν αν «τελικά η ζωή τους έχει προοδεύσει» και αν «βλέπουν καλύτερη προοπτική με μία κυβέρνηση ή κάνουν μια άλλη επιλογή».

«Δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός»

Στο θέμα του ανασχηματισμού και των κυβερνητικών αλλαγών αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Αθηναΐδας Νέγκα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός», σημειώνοντας πως, όταν γίνονται αλλαγές, επιχειρεί «να κάνω τις επιλογές που είναι καλύτερες, για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες εκείνης της στιγμής».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε ότι «ανασχηματισμός έγινε πριν από… Δεν έχει κλείσει χρόνο αυτή η κυβέρνηση», ενώ τόνισε επίσης: «Δεν επιλέγω τους συχνούς ανασχηματισμούς, εξάλλου». Η συζήτηση στην ίδια ενότητα άνοιξε και στο ευρύτερο ερώτημα για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων στην πολιτική και κατά πόσο η πολιτική παραμένει ελκυστική για ανθρώπους με εμπειρία, εκπαίδευση και επαγγελματικά «ένσημα».