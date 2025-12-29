Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του εκπροσώπου της που είχε ανακοινώσει το Ισραήλ τον Αύγουστο

Σε δήλωση μέσω βίντεο, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ εκφράζουν τον σεβασμό τους στον «μεγάλο μάρτυρα διοικητή Αμπού Ομπέιντα».

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα στο κανάλι της στο Telegram τον θάνατο στη Γάζα του εκπροσώπου της Αμπού Ομπέιντα, που είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ τον Αύγουστο.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι τον σκότωσε στις 30 Αυγούστου στη Γάζα σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού, όμως η Χαμάς δεν είχε επιβεβαιώσει τότε τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ