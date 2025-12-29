Ειδήσεις | Διεθνή

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του εκπροσώπου της που είχε ανακοινώσει το Ισραήλ τον Αύγουστο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του εκπροσώπου της που είχε ανακοινώσει το Ισραήλ τον Αύγουστο
Σε δήλωση μέσω βίντεο, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ εκφράζουν τον σεβασμό τους στον «μεγάλο μάρτυρα διοικητή Αμπού Ομπέιντα».

Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα στο κανάλι της στο Telegram τον θάνατο στη Γάζα του εκπροσώπου της Αμπού Ομπέιντα, που είχε ανακοινωθεί από το Ισραήλ τον Αύγουστο.

Σε δήλωση μέσω βίντεο, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ εκφράζουν τον σεβασμό τους στον «μεγάλο μάρτυρα διοικητή Αμπού Ομπέιντα».

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι τον σκότωσε στις 30 Αυγούστου στη Γάζα σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού, όμως η Χαμάς δεν είχε επιβεβαιώσει τότε τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών και τι πρέπει να ξέρουν πολίτες και επιχειρήσεις

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις για το επίδομα του 2025

tags:
Χαμάς
Ισραήλ
Πόλεμος
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider