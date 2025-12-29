Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 91 drones

Ως εκ τούτου η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει, τονίζει ο Λαβρόφ - «Ένας ακόμη γύρος ψεμάτων» απαντά ο Ζελένσκι.

Στην αποκάλυψη πως η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ χρησιμοποιώντας 91 drones, προχώρησε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει.

Όλα τα drones καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποιήθηκε την 28-29 Δεκεμβρίου, τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας όπως ανέφεραν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax τη Δευτέρα.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν ήταν στην κατοικία του εκείνη την ώρα.

Ζελένσκι: «Ένας ακόμη γύρος ψεμάτων»

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες για την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τις «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

Ο ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία θα είναι απαραίτητη και «πραγματική» εγγύηση ασφαλείας για να αποτραπεί η Ρωσία να επιτεθεί και πάλι, μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ ενώ η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας με τη Μόσχα θα γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Για να είμαι ειλικρινής, ναι», δήλωσε ο Ζελένσκι σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου, ερωτηθείς για το εάν θεωρεί αναγκαία η παρουσία ενόπλων δυνάμεων από ΕΕ και ΗΠΑ στα ουκρανικά εδάφη. «Πιστεύω ότι η παρουσία διεθνών στρατευμάτων αποτελεί πραγματική εγγύηση ασφαλείας, μια ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας που οι εταίροι μας ήδη μας προσφέρουν», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία «γερές» εγγυήσεις ασφαλείας για μια περίοδο 15 ετών, που μπορεί να παραταθεί, απέναντι στη Ρωσία, ανακοίνωσε, προσθέτοντας ότι είχε ζητήσει από την Ουάσινγκτον μεγαλύτερη περίοδο.