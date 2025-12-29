Ιράν: Ο εισηγητής του ΟΗΕ ζητεί έρευνα για «τη δολοφονία» πρώην αξιωματούχων του Αφγανιστάν

Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν Ρίτσαρντ Μπένετ ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για "τις πρόσφατες δολοφονίες στο Ιράν πρώην μελών των δυνάμεων ασφαλείας" της έκπτωτης αφγανικής Δημοκρατίας με την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

"Με ανησυχούν βαθύτατα οι πρόσφατες δολοφονίες στο Ιράν μελών των δυνάμεων ασφαλείας της ισλαμικής Δημοκρατίας του Αφγανιστάν, εκ των οποίων ο στρατηγός Ικραμουντίν Σαρεέ και ο διοικητής Μοχ. (Μοχαμάντ) Αμίν Αλμάς", έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ρίτσαρντ Μπένετ.

"Για τα εγκλήματα αυτά πρέπει να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα, οι δράστες τους πρέπει να ταυτοποιηθούν και να δικαστούν", πρόσθεσε.

Οι ιρανικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν τον φόνο αυτών των πρώην μελών των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Όταν ρωτήθηκε επ' αυτού σήμερα κατά την ενημέρωση του Τύπου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ απάντησε: "Το περιστατικό που μου αναφέρετε, στο οποίο δύο Αφγανοί πρόσφυγες αποτέλεσαν στόχο ένοπλης επίθεσης, είχε παρακολουθηθεί από κοντά εξαρχής από τις αρμόδιές μας αρχές ασφαλείας και σεβασμού του νόμου".

"Έρευνα είναι σε εξέλιξη και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφήσουμε την ασφάλεια της κοινωνίας μας ή την ασφάλεια αυτών που ζουν εδώ να διακυβεύεται", πρόσθεσε.

Το Μέτωπο για την ελευθερία του Αφγανιστάν, μια ομάδα που δηλώνει ότι συγκεντρώνει μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της πρώην αφγανικής Δημοκρατίας, κατήγγειλε με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ "τη δολοφονία" στο Ιράν όπου ήταν εξόριστοι, του στρατηγού Σαρεέ, που παρουσιάζεται ως πρώην υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας, και του Μοχαμάντ Αμίν Αλμάς, κατηγορώντας "πράκτορες με διασυνδέσεις", σύμφωνα με την ομάδα αυτή, "με τους Ταλιμπάν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ