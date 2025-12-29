Wall Street: Απώλειες λίγο πριν το τέλος του 2025 - Πτώση για τις μετοχές AI

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη.

Με ήπιες απώλειες κινείται η πρώτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας συναλλαγών στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών στις τεχνολογικές μετοχές ύστερα από το νέο ιστορικό υψηλό που κατέγραψε ενδοσυνεδριακά ο S&P 500 την Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 0,22% και διαμορφώνεται στα επίπεδα των 48.602 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει κατά 0,35% στις 6.906 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει επίσης απώλειες 0,55% στις 23.462 μονάδες.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης δέχονται πιέσεις, με την Nvidia να υποχωρεί 1,75%, ενώ η Oracle καταγράφει πτώση 0,6%. Η Tesla σημειώνει απώλειες άνω του 2%, ενώ η Micron Technology χάνει 0,10%.

Την Παρασκευή οι δείκτες ολοκλήρωσαν τη μετα-Χριστουγεννιάτικη συνεδρίαση με οριακές απώλειες. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια των συναλλαγών, ο S&P 500 ενισχύθηκε έως και 0,2%, αγγίζοντας νέο ρεκόρ στις 6.945,77 μονάδες. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,09%, ενώ ο Dow Jones σημείωσε πτώση 0,04%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,4%, σημειώνοντας την τέταρτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες πέντε. Οι Dow και Nasdaq κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με κέρδη άνω του 1% για την εβδομάδα.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Intel ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης 214,7 εκατομμυρίων κοινών μετοχών της στην Nvidia, υλοποιώντας τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές πουλήθηκαν στην τιμή των 23,28 δολαρίων/μετοχή, συνολικού ύψους 5 δισ. δολ. σε μετρητά. Αυτή η συναλλαγή έρχεται καθώς η μετοχή της Intel έχει δείξει αξιοσημείωτη ισχύ, με απόδοση 80% από την αρχή του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, αν και η τρέχουσα διαπραγμάτευση στα 36,20 δολάρια υποδηλώνει ότι η εταιρεία θεωρείται υπερτιμημένη με βάση τους δείκτες Δίκαιης Αξίας (Fair Value).

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται το λεγόμενο «Santa Claus rally», μία ιστορικά ισχυρή περίοδος για τις μετοχές. Σημειώνεται ότι από το 1950 ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο άνοδο άνω του 1% κατά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους που φεύγει και τις δύο πρώτες του νέου έτους.

Η εβδομάδα θεωρείται «υποτονική» από πλευράς «μάκρο». Ωστόσο, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve που θα δημοσιευθούν την Τετάρτη, προσφέροντας μία ακόμη ένδειξη για τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας ενόψει του 2026.