IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών και τι πρέπει να ξέρουν πολίτες και επιχειρήσεις

Το εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS προχωρά σε σημαντική αύξηση των ορίων συναλλαγών, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη διευκόλυνση των ψηφιακών πληρωμών και να υποστηρίξει την ευρύτερη υιοθέτηση της υπηρεσίας από πολίτες και επαγγελματίες.

Από 15 Ιανουαρίου 2026, τα όρια σε βασικές κατηγορίες συναλλαγών θα αυξηθούν σημαντικά, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και χρήση του συστήματος σε καθημερινές ανάγκες.

Νέα όρια συναλλαγών στο IRIS - Τι αλλάζει

Με την ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων:

Το ημερήσιο όριο συναλλαγών P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Αντίστοιχα, το ημερήσιο όριο για P2B (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) θα διαμορφωθεί επίσης στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων θα φτάνει τα 5.000 ευρώ.

Για εμπορικές συναλλαγές (P2B) δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Με τα νέα όρια, το IRIS γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό για καθημερινές πληρωμές, μεταφορές μεταξύ φίλων ή μελών οικογένειας, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας — αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές και τις πληρωμές με κάρτα.

Για τον μέσο πολίτη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στείλει μεγαλύτερα ποσά σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, να πληρώσει επαγγελματίες χωρίς να χρειάζεται εναλλακτικές μεθόδους, να διαχειριστεί μεγαλύτερες καθημερινές ανάγκες μέσω mobile banking μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, τα νέα όρια σημαίνουν μεγαλύτερη ρευστότητα και ταχύτητα στην είσπραξη πληρωμών, ειδικά σε περιπτώσεις μικρών και μεσαίων πληρωμών που είναι δύσκολο να διεκπεραιωθούν με κάρτα ή με τραπεζικό έμβασμα.

Κερδίζει διαρκώς έδαφος το IRIS...

Το IRIS αποτελεί ένα εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών (account‑to‑account) που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως ΑΦΜ, κινητό τηλέφωνο ή QR code χωρίς χρήση κάρτας. Η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα σε όλο το τραπεζικό σύστημα, με εκατομμύρια χρήστες να πραγματοποιούν καθημερινά συναλλαγές.

Στο πεδίο των ιδιωτικών μεταφορών (P2P), πάνω από 4,25 εκατ. χρήστες έχουν ήδη ενεργοποιήσει το IRIS, με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών που ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Στις εμπορικές συναλλαγές (P2B), συμμετέχουν περίπου 580.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με σημαντική δραστηριότητα σε κλάδους όπως υγεία, αισθητική και μηχανική — ενώ η υπηρεσία IRIS Commerce, που περιλαμβάνει πληρωμές μέσω POS και ηλεκτρονικών καταστημάτων, αντιπροσωπεύει περίπου το 41% της αξίας όλων των IRIS συναλλαγών.

Η αύξηση των ορίων γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το IRIS έχει ήδη καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις - φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα- σε συνδυασμό με τη σύνδεση POS με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη φορολογική συμμόρφωση.

... και ανοίγεται ευρωπαϊκά

Παράλληλα, η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών, όπως στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA / EPI, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές σε χώρες της ΕΕ από το 2026, δίνοντας στην ελληνική πλατφόρμα μια σημαντική θέση στο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα πληρωμών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκινά με 10 χώρες και περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες αποτελώντας ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Με την προσθήκη των 4,25 εκατ. χρηστών του IRIS, η συνολική βάση χρηστών του EuroPA θα ξεπεράσει τα 105 εκατ. χρήστες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Αρκετές ακόμη χώρες βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης στο συγκεκριμένο project, τη στιγμή που ο στόχος υλοποίησης για την Ελλάδα, αρχικά για το P2P, έχει τεθεί για εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Προτεραιότητα της ΔΙΑΣ για το νέο έτος είναι η διασύνδεση πετυχημένων account - to - account σχημάτων, όπως είναι το IRIS, με άλλα ευρωπαϊκά αντίστοιχα σχήματα, όπως είναι το Bizum στην Ισπανία, το Blik στην Πολωνία, το Twint στην Ελβετία και άλλα, ώστε υπάρξει ένα ευρύτερο δίκτυο το οποίο θα συνενώνει την εμπειρία και την τοπική κουλτούρα. Έπεται σύμφωνα η επέκταση σε γειτονιές που δεν έχουν τοπικό payment system, όπως για παράδειγμα η Μάλτα.

Ευρύτερα, όπως φαίνεται η ελληνική αγορά κινείται γρήγορα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των πληρωμών και το IRIS αποτελεί κεντρικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση. Με την εφαρμογή των νέων ορίων από τον Ιανουάριο, οι πληρωμές στο καθημερινό εμπόριο, τις υπηρεσίες και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταφέρονται ακόμα πιο καθαρά «στην οθόνη» του κινητού — χωρίς μετρητά και κάρτες, με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή μας.